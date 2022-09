Le ministre Wilkinson présente le Canada comme un fournisseur d'énergie propre de choix et un fer de lance de l'action pour le climat lors d'un forum mondial d'action pour l'énergie propre





PITTSBURGH, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Les marchés mondiaux de l'énergie ont changé radicalement dans le dernier semestre, principalement à cause de l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie. Face à la volatilité des prix et aux inquiétudes autour de la sécurité énergétique, le Canada et ses partenaires étrangers mettent les bouchées doubles pour accélérer la transition énergétique mondiale.

Son plan climatique parmi les plus complets et les plus précis du monde et ses ressources naturelles abondantes donnent au Canada les moyens de s'imposer comme le fournisseur d'énergie propre de choix dans un monde carboneutre. Le gouvernement du Canada poursuit ses efforts en ce sens, en faisant progresser à grands pas l'exécution du plan climatique national exemplaire et en investissant dans notre avenir économique.

Aujourd'hui, le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, a conclu sa participation au premier forum mondial d'action pour l'énergie propre, le Global Clean Energy Action Forum (GCEAF; en anglais), à Pittsburgh (Pennsylvanie). Il s'agissait du premier voyage du ministre aux États-Unis depuis la série de réunions couronnée de succès qu'il a faite à Washington, en mai 2022.

Ce forum marque la tenue conjointe de la 13e réunion ministérielle sur l'énergie propre (CEM; en anglais) et de la 7e réunion ministérielle de Mission Innovation (MI; en anglais), dont le Canada est l'un des instigateurs, un événement phare pour l'accélération de la transition vers l'énergie propre. Il a attiré plus de 6 000 délégués d'États membres de MI et de la CEM, et de porte-parole d'entreprises et d'organisations de défense de l'environnement.

Au cours de ces trois journées de réunions et d'événements, le ministre Wilkinson et des responsables de Ressources naturelles Canada :

Le ministre Wilkinson a constaté avec satisfaction les progrès accomplis récemment dans la mise en oeuvre d'actions pour le climat par nos partenaires étrangers, dont les États-Unis (en anglais). Il a aussi eu l'occasion de mettre en relief les mesures concrètes qui ont été prises en faveur de la transition énergétique lors de la visite du chancelier d'Allemagne au Canada , pendant laquelle le Canada et l'Allemagne ont convenu d'établir une alliance pour l'hydrogène .

De retour au pays, le ministre poursuivra la concertation avec les provinces et territoires, les partenaires autochtones, l'industrie privée, les groupes de travailleurs et les organisations environnementales, pour faire du Canada le fournisseur d'énergie propre de choix d'un monde carboneutre - et assurer un avenir prospère et propre à toute la population canadienne.

Citation

« Riche en talents et en ressources, le Canada a ce qu'il faut pour devenir le fournisseur d'énergie et de technologies propres privilégié d'un monde qui redouble d'effort pour réaliser une action climatique ambitieuse. En tirant parti des possibilités offertes par les minéraux critiques, l'hydrogène, les énergies renouvelables et le captage du carbone, nous pouvons créer des emplois durables chez nous et réduire la pollution à l'échelle planétaire. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles

Quelques faits

Les États-Unis ont tenu le tout premier forum d'action mondiale sur l'énergie propre (Global Clean Energy Action Forum ou GCEAF), une convocation conjointe de la 13 e réunion ministérielle sur l'énergie propre (CEM; en anglais) et de la 7 e réunion ministérielle de Mission Innovation (MI; en anglais). Des représentants de nombreux gouvernements, d'organismes internationaux, du secteur privé, du monde universitaire, du domaine de l'innovation et de la société civile, de même que des responsables de politiques et des chercheurs en début de carrière, se sont réunis à l'occasion de cet événement de trois jours où ont eu lieu toutes sortes d'activités, dont une réunion plénière de haut niveau; des tables rondes thématiques avec des ministres de l'énergie et des sciences de 31 pays, des PDG et des experts; des événements parallèles et des démonstrations de technologies.

Liens pertinents



