Butterball Canada publie le rapport sur les perspectives de l'Action de grâces et des Fêtes de 2022 alors que les hôtes et les invités se préparent aux célébrations





Les recherches révèlent que, même si la plupart des Canadiens célébreront les Fêtes comme d'habitude en comparaison avec 2021, les trois quarts d'entre eux prennent en compte l'inflation dans leurs plans

TORONTO, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Butterball, la principale marque de dindes du Canada, a publié aujourd'hui des données tirées de son rapport sur les perspectives de l'Action de grâces et des fêtes de 2022 et qui ont révélé que les Canadiens sont prêts à reprendre les célébrations de l'Action de grâces et des Fêtes. Avec de nombreux rassemblements festifs qui ont été mis en pause pendant la pandémie, cette année devrait apporter un certain sentiment de retour à la normale, puisque la majorité des Canadiens prévoient célébrer l'Action de grâces (66 %) et les Fêtes (78 %), soit en accueillant leurs amis et leur famille, soit en participant à un rassemblement, tandis que certains sont toujours indécis sur leurs quant à leurs projets.

Malgré les célébrations festives qui se fraient de nouveau leur chemin dans la vie des Canadiens, l'inflation et son impact sur les factures d'épicerie posent un nouveau problème qu'ils prendront en considération pour l'Action de grâces et le temps des Fêtes. La majorité des Canadiens qui prévoient célébrer ces événements s'attendent à des augmentations de prix qui auront des répercussions sur leurs célébrations, car les personnes interrogées ont indiqué que l'inflation sera un facteur à prendre en compte lors de l'organisation de l'Action de grâces (74 %) et des Fêtes (77 %). Les millénariaux et les individus faisant partie de la génération X, déjà lourdement touchés par la hausse des coûts, s'attendent à être les plus durement affectés par l'inflation, avec près de la moitié d'entre eux affirmant que les prix auront considérablement ou quelque peu d'incidence sur leur planification de l'Action de grâces (48 %) et du temps des Fêtes (53 %).

Bien que l'inflation soit une préoccupation majeure tant pour les hôtes que pour les invités, il est évident que les hôtes soient les plus inquiets de l'impact de l'inflation sur leurs menus. Malgré leurs incertitudes, près de la moitié des hôtes prévoient s'en tenir à ce qu'ils servent normalement et ne prévoient pas réduire leur menu pour l'Action de grâces (43 %) et les Fêtes (45 %). Au contraire, 32 % des répondants cherchent à faire des économies pour l'Action de grâces en achetant en gros ou en optant pour des menus rentables, comparativement à 29 % d'entre eux qui répéteront le même scénario pour les Fêtes. La plupart des hôtes et des invités sont d'accord sur un point : la dinde sera la pièce maîtresse de la table cette année, et près des trois quarts (69 %) des participants prévoient inclure la dinde comme plat principal à leur célébration.

« Une dinde rôtie est l'un des repas sans déchets les plus abordables que vous pouvez préparer. Une seule dinde peut produire jusqu'à quatre repas qui peuvent être dégustés après le grand repas en famille », explique le chef Shahir Massoud de Butterball Canada. « Pour faciliter le processus et le rendre agréable et rentable, Butterball offre de nombreux outils comme le calculateur de portions qui vous indique exactement la quantité dont vous aurez besoin et toutes les étapes requises pour cuisiner une dinde délicieuse, tendre et juteuse. Sans oublier la Ligne d'assistance Butterball, dont les experts répondent depuis 40 ans aux questions des cuisiniers à domicile et les aident à préparer la dinde. »

Voici d'autres constatations tirées du sondage :

Action de grâces

En 2021, seulement 21 % des Canadiens ont célébré l'Action de grâces comme ils avaient l'habitude de le faire.

La moitié (53 %) a modifié ses célébrations en réduisant le nombre de membres de la famille immédiate ou d'amis et un quart (26 %) n'a pas du tout célébré cette journée

Cette année, bien que 18 % des personnes interrogées soient toujours indécises quant à leurs projets, plus du tiers (37 %) prévoient organiser une célébration comme par le passé, 25 % disent assister à une célébration et 4 % pensent organiser une célébration pour la première fois ou aller au restaurant,

61 % s'attendent à célébrer l'Action de grâces en plus grands groupes composés de cinq personnes ou plus cette année, tandis que seulement 26 % prévoient célébrer en plus petits groupes de quatre personnes ou moins, comparativement à 39 % qui ont célébré en plus petits groupes l'an dernier

Les Fêtes

En 2021, seulement 27 % des Canadiens ont célébré les Fêtes comme ils avaient l'habitude de le faire

60 % ont modifié leurs célébrations en réduisant le nombre de membres de la famille immédiate ou d'amis et 13 % n'ont pas du tout participé à des célébrations

Cette année, bien que 14 % des personnes interrogées soient toujours indécises quant à leurs projets, près de la moitié (43 %) prévoient organiser une célébration comme par le passé, tandis que 30 % pensent assister à une célébration et seulement 8 % ne prévoient pas le faire

70 % s'attendent à célébrer le temps des Fêtes en plus grands groupes composés de cinq personnes ou plus cette année, tandis que seulement 21 % prévoient célébrer en plus petits groupes de quatre personnes ou moins, comparativement à 39 % qui ont célébré en plus petits groupes l'an dernier

Visitez https://www.butterball.ca/actiondegrace/?lang=fr pour pour des vidéos explicatives, des conseils sur l'accueil des invités, des renseignements sur les produits, des recettes et la calculatrice de dinde. Pour obtenir des réponses en direct aux questions en lien avec la dinde, communiquez avec la Ligne d'assistance Butterball le 1er et le 2 octobre et du 7 au 10 octobre en composant le 1 800 Butterball ou en envoyant un message au 1 844 877-3456.

À propos de l'étude

Butterball Canada a commandé un sondage en ligne omnibus auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 515 adultes canadiens. Le sondage a été mené par le groupe Angus Reid le 12 septembre 2022.

À propos de la Ligne d'assistance de Butterball

L'une des premières lignes d'assistance sans frais à l'intention des consommateurs à l'échelle nationale, la Ligne d'assistance Butterball a aidé près de 50 millions de consommateurs depuis sa création en novembre 1981. Chaque année, en octobre et en décembre, des experts en dinde, formés par des professionnels, aident plus de 4 millions de cuisiniers par l'entremise de la Ligne d'assistance, de Butterball.ca, de Facebook, d'Instagram, de clavardage en direct et de courriels aux États-Unis et au Canada. Avec plus de 50 employés, la Ligne d'assistance Butterball dispose des ressources nécessaires pour traiter les interrogations des appelants anglophones et répondre aux questions par courriel.

Butterball Canada

Butterball est la marque de dinde la plus reconnue au Canada et s'invite aux célébrations familiales canadiennes depuis plus de 50 ans, en plus de fournir des services alimentaires et des produits de détail aux clients et aux consommateurs. En tant que chef de file de l'industrie en matière de qualité, de salubrité alimentaire et de bien-être des animaux, les produits Butterball sont élevés en toute sécurité et fièrement préparés au Canada. La marque se consacre à livrer des dindes de haute qualité qui rassemblent les gens et qui inspirent des expériences joyeuses.

Exceldor coopérative

Exceldor coopérative, propriété de quelque 400 membres producteurs au Canada, a son siège social à Lévis et sa production est répartie entre ses usines de Saint-Anselme, Saint-Damase, Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Agapit au Québec ainsi que celles de Hanover en Ontario et de Blumenort au Manitoba. La coopérative commercialise des produits sous plusieurs marques dont Exceldor, Butterball, Granny's et Lacroix. Elle a plus de 3450 employés à son actif et a un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 milliard de dollars.

