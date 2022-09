Le National Institute for Health and Care Excellence (NICE) britannique publie une recommandation de procédure interventionnelle (IPG) pour ReActiv8® Restorative Neurostimulationtm





Mainstay Medical Holdings plc annonce aujourd'hui que le National Institute for Health and Care Excellence (NICE), un organisme public du Department of Health qui réalise des évaluations factuelles de technologies de santé par des comités indépendants, a émis une recommandation favorable à l'utilisation de ReActiv8® Restorative Neurostimulationtm dans le National Health Service au Royaume-Uni, avec des dispositions spéciales pour la gouvernance clinique, le consentement, et l'audit ou la recherche. ReActiv8 est actuellement la seule technologie à offrir une neurostimulation réparatrice dans le NHS pour la lombalgie chronique mécanique réfractaire.

« Les médecins britanniques font partie de ceux qui ont l'expérience la plus poussée avec ReActiv8 à l'échelle mondiale. Nous remercions le NICE d'avoir reconnu cette expérience, ainsi que l'important corpus de preuves mondiales que nous avons recueillies pour démontrer l'efficacité et l'innocuité de cette thérapie révolutionnaire », déclare Jason Hannon, PDG de Mainstay Medical. « Cette nouvelle recommandation permettra aux patients d'avoir un accès élargi à cette thérapie, là où d'autres options thérapeutiques se sont avérées inefficaces. Nous nous réjouissons à la perspective de soutenir les médecins de tout le Royaume-Uni pour continuer à améliorer les résultats des patients ».

« Historiquement, les thérapies contre la lombalgie chronique mécanique visaient uniquement à traiter les symptômes, c'est-à-dire la douleur associée à cette pathologie », déclare le Dr Ganesan Baranidharan, consultant en anesthésie et médecine de la douleur, Leeds Teaching Hospitals NHS Trust. « À ma connaissance, ReActiv8 est la seule thérapie disponible permettant aux patients souffrant depuis plusieurs années de lombalgie chronique d'inverser la maladie et de restaurer efficacement leur condition de manière durable. ReActiv8 cible la cause de la lombalgie chronique mécanique, pas uniquement les symptômes. La recommandation du NICE est une victoire majeure pour les patients et les médecins, qui vient à nouveau confirmer les résultats positifs que nous avons observés jusqu'à présent chez les patients. Cette nouvelle recommandation permettra à davantage de patients d'avoir accès à ReActiv8 au Royaume-Uni et dans d'autres régions ».

Retrouvez la publication du NICE sur : Evidence | Neurostimulation of lumbar muscles for refractory non-specific chronic low back pain | Guidance | NICE

À propos de ReActiv8®

ReActiv8 est un dispositif médical implantable, conçu pour le traitement des adultes souffrant de lombalgie chronique incurable associée à un dysfonctionnement du muscle multifide. Le dysfonctionnement du muscle multifide peut être diagnostiqué par imagerie ou par des tests physiologiques chez les adultes pour qui les traitements ont échoué, notamment les analgésiques et la physiothérapie, et pour qui la chirurgie rachidienne n'est pas recommandée. ReActiv8 a obtenu des autorisations réglementaires dans plusieurs zones géographiques. Le dispositif est disponible dans l'Espace économique européen, en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

À propos de Mainstay Medical

Mainstay Medical est une société de dispositifs médicaux spécialisée dans la commercialisation de son système implantable innovant de neurostimulation réparatrice (Restorative Neurostimulationtm), ReActiv8®, destiné aux personnes souffrant de lombalgie chronique mécanique invalidante. Mainstay Medical est basé à Dublin, en Irlande, et possède des filiales en Irlande, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.mainstaymedical.com.

Déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations figurant dans les présentes, autres que les énoncés de faits historiques, sont ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent inclure, sans toutefois s'y limiter, les déclarations relatives aux intentions, convictions ou attentes actuelles de la société concernant, entre autres, les performances et les efforts commerciaux de la société, notamment l'utilisation de la thérapie ReActiv8 par des médecins et des patients au Royaume-Uni et ailleurs, et sa situation financière, ses stratégies de financement, ses activités de conception et de développement de produits, ses demandes et approbations réglementaires, ainsi que ses accords de remboursement.

Les déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes, et ne constituent pas des garanties de performances futures. Les résultats réels sont susceptibles de différer sensiblement de ceux décrits ou indiqués par les déclarations prospectives. Divers facteurs sont susceptibles de faire varier sensiblement les résultats et évolutions par rapport à ceux exprimés ou impliqués dans les déclarations prospectives du présent communiqué, y compris, sans toutefois s'y limiter, les risques et incertitudes mentionnés dans le rapport annuel de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, qui doit être consulté conjointement avec les déclarations publiques de la société (disponibles sur le site de la société à l'adresse www.mainstaymedical.com). Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de la présente annonce.

