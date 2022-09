SHEIN annonce son défilé Rock The Runway : SHEIN for All présentant les collections AH22





Le deuxième défilé annuel inclut des performances exclusives d'Avril Lavigne, Shenseea, Ylona Garcia, et plus encore ! Ainsi que la présence spéciale de Christian Siriano

LOS ANGELES, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ --

QUI : Détaillant mondial en ligne de produits de mode, de beauté et d'art de vivre SHEIN avec Avril Lavigne , Christian Siriano , Shenseea , Ylona Garcia de 88rising, et plus encore !

QUOI : SHEIN, présente ROCK THE RUNWAY : SHEIN FOR ALL, un défilé de mode électrisant, non traditionnel et hybride qui est mis en musique par des superstars mondiales et des artistes en pleine ascension, le tout mélangé à une chorégraphie très énergique. L'événement en streaming comprendra des performances d' Avril Lavigne , Shenseea , Ylona Garcia de 88rising, Brooke Eden , Alexander Jean , Victoria Kimani , Owenn , The Future X et Haley Reinhart . Le créateur de mode primé Christian Siriano présentera également sa nouvelle collaboration avec la marque MOTF de SHEIN.

QUAND : le 25 septembre 2022, à 14 h HNP

OÙ : sur l'application gratuite SHEIN ainsi que sur les sites officiels SHEIN YouTube , Twitter , Instagram , et Facebook

POURQUOI : En tant que destination incontournable pour les amateurs de mode, SHEIN a pour objectif de satisfaire tout le monde avec la mode, la musique et la danse à travers cet événement spécial inoubliable, en célébration de #SHEINforALL ! Pour en savoir plus, veuillez consulter le site https://shein.com/campaign/fw22 .

LIEN VERS L'IMAGE PROMOTIONNELLE : RTR: SFA PROMO IMAGES

À propos de SHEIN :

SHEIN est un détaillant en ligne mondial de mode et d'art de vivre qui s'engage à rendre la beauté de la mode accessible à tous. Nous utilisons la technologie de fabrication à la demande pour connecter les fournisseurs à notre chaîne d'approvisionnement agile, réduisant ainsi le gaspillage des stocks et nous permettant de livrer une variété de produits abordables aux clients du monde entier. Depuis nos bureaux internationaux, nous touchons des clients dans plus de 150 pays. Pour en savoir plus sur SHEIN, consultez le site www.SHEIN.com .

Contact pour les médias :

James Te

[email protected]

Jamie Warner

[email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1905658/SHEIN_RTR_Banner.jpg

Communiqué envoyé le 23 septembre 2022 à 13:37 et diffusé par :