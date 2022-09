La Corporation People classée parmi les sociétés à plus forte croissance au Canada selon The Globe and Mail





Winnipeg (Manitoba), 23 sept. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Corporation People est heureuse d'annoncer qu'elle figure au classement des sociétés à plus forte croissance du Canada de 2022, publié dans la revue Report on Business.

Ce classement des sociétés les plus florissantes du Canada est basé sur la croissance du chiffre d'affaires sur trois ans. La Corporation People a enregistré une croissance sur trois ans de 104 %. « Au cours des dernières années, nous avons enregistré une croissance sans précédent. Nous avons volontairement pris des décisions stratégiques qui nous ont permis de figurer encore cette année, aux côtés d'autres entreprises exceptionnelles, au palmarès des sociétés affichant la plus forte croissance de la revue Report on Business publiée par The Globe and Mail. Nous attribuons notre succès à l'appui continu de nos clients et au dynamisme et à l'ardeur de nos employés. En tant que chef de la direction, je crois que si La Corporation People maintient son objectif d'aider les organisations à recruter, garder, rémunérer, soutenir et mobiliser leur employés, notre entreprise poursuivra sa croissance, car les entreprises qui ont les intérêts de leurs employés à coeur peuvent accomplir de grandes choses », a déclaré Brevan Canning, président et chef de la direction de La Corporation People.

Lancé en 2019, le classement éditorial des entreprises canadiennes en plus forte croissance vise à célébrer les réalisations entrepreneuriales les plus audacieuses au Canada en identifiant les entreprises canadiennes indépendantes axées sur la croissance et en soulignant leur réussite. Pour participer à ce programme volontaire, les entreprises ont dû se soumettre à un processus de candidature rigoureux et remplir certaines conditions. Au total, 430 entreprises ont obtenu une place dans le classement de cette année, qui est maintenant accessible en ligne ici.

La liste complète des lauréats de 2022, ainsi que les commentaires éditoriaux qui l'accompagnent, seront publiés dans le numéro d'octobre de la revue Report on Business.

« Le classement annuel des sociétés à plus forte croissance au Canada souligne l'immense ambition et l'esprit novateur des entrepreneurs canadiens », a noté Dawn Calleja, éditrice en chef de la revue Report on Business. « Il est une source d'inspiration pour la prochaine génération d'entreprises canadiennes. »

« Dans notre monde incertain, les succès des entreprises figurant cette année dans la liste des sociétés à forte croissance de la revue Report on Business soulèvent l'optimisme », a souligné Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction du journal The Globe and Mail. « The Globe and Mail les félicite pour leurs réalisations. »

À propos de La Corporation People

Fournisseur national indépendant de premier plan, La Corporation People offre des régimes collectifs d'assurance et de retraite, et des solutions de gestion des ressources humaines. Ayant plus de 2 000 employés talentueux répartis dans 40 bureaux au Canada, l'entreprise sert des organisations d'un océan à l'autre, grâce à des plateformes et des solutions numériques exclusives. Ses experts et ses spécialistes offrent de précieux conseils tout en sélectionnant parmi un large éventail les services novateurs les mieux adaptés aux besoins précis des clients. Pour en savoir davantage, allez à lacorporationpeople.com.

À propos de The Globe and Mail

Principal média d'information au Canada, le journal The Globe and Mail est au centre des débats nationaux et favorise l'évolution des politiques depuis 1844 en pratiquant un journalisme courageux et indépendant. Grâce à sa couverture primée du monde des affaires, de la politique et des enjeux nationaux, les versions imprimées et numériques du journal rejoignent 5,9 millions de lecteurs chaque semaine, et son magazine Report on Business est consulté par 2,3 millions de lecteurs à chaque parution imprimée et numérique. Tout comme le monde, The Globe and Mail ne cesse d'évoluer, et son investissement dans l'innovante science des données en témoigne. The Globe and Mail est la propriété de Woodbridge, la division d'investissement de la famille Thomson.

