AVIS AUX MÉDIAS - La présidente de l'IPFPC visitera des stations de soins infirmiers au service de communautés de Premières Nations en région éloignée





OTTAWA, ON, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Du 26 au 29 septembre 2022, la présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada (IPFPC), Jennifer Carr, effectuera une visite de stations de soins infirmiers qui desservent des communautés autochtones en région éloignée.

La présidente Carr souhaite ainsi constater de visu comment les cliniques répondent aux besoins en santé des communautés tout en faisant face à la crise générée par la pénurie de main-d'oeuvre. Elle souhaite apprendre du personnel infirmier, membres de l'IPFPC, quels sont les défis de leur pratique professionnelle.

« Les infirmières et infirmiers qui se dévouent dans les communautés de Premières Nations en région éloignée et isolée comptent parmi les professionnel.le.s de la santé les plus ingénieux et résilients du Canada. Ce sont des héroïnes et des héros méconnu.e.s » estime la présidente de l'Institut professionnel de la fonction publique du Canada, Jennifer Carr. « La pénurie d'infirmières et d'infirmiers et les effets de la pandémie de la COVID-19 a des répercussions encore plus importantes sur la prestation de services et de soins de santé auprès de nombreuses communautés de Premières Nations en région éloignée et isolée. J'aimerais savoir ce que nous pourrions faire pour corriger la situation afin de s'assurer que les communautés de Premières Nations et le personnel infirmier reçoivent le soutien dont ils ont besoin de même que les meilleurs soins de santé. »

L'IPFPC représente environ 4 300 professionnel.e.s de la santé au Canada, incluant près de 500 infirmières et infirmiers à l'emploi de Services aux Autochtones Canada (SAC). Ce personnel infirmier dispense les services et soins de santé dans les communautés de Premières Nations en région éloignée, à l'échelle du pays.

Les stations de soins infirmiers assurent une large gamme de services aux patient.e.s de communautés de Premières Nations. Les services dispensés dans ces cliniques comprennent le soin des blessures, des services d'urgence, la gestion de la prise de médicaments et des maladies.

QUOI : Visite de stations de soins infirmiers qui desservent des communautés autochtones en région éloignée.

QUAND : Du 26 au 29 septembre 2022

QUI : Jennifer Carr, la présidente de l'IPFPC

