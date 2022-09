Rappel - Invitation médias - Laval économique - La Grande rencontre IMPACT Main-d'oeuvre : des innovations pour le marché de l'emploi





DATE / HEURE : Le jeudi 29 septembre 2022 | De 9 h à 17 h



LIEU : Château Royal

3500, boulevard du Souvenir

Laval (Québec) H7V 1X2



RSVP : Les journalistes sont priés de confirmer leur présence à Steve Flanagan? Flanagan Relations Publiques [email protected] (514) 916-2512

LAVAL,QC, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Le grand rendez-vous de l'année des acteurs du développement économique de Laval, la Grande rencontre IMPACT Main-d'oeuvre, se déroulera le 29 septembre prochain au Château Royal. L'événement s'annonce déjà pour être un succès, avec plus de 450 inscriptions à ce jour.

Organisé par Laval économique, avec la participation financière du gouvernement du Québec, l'événement permettra aux participants de mieux comprendre les enjeux actuels de développement, d'attraction et de rétention de la main-d'oeuvre. En plus de moments d'échanges, des ateliers permettront des partages dynamiques, notamment sur la rétention et le recrutement ainsi que sur la productivité et les compétences, ce qui pourrait se traduire en pistes de solution aux défis actuels.

Des conférences et des tables rondes font également partie du programme de la journée. Soulignons, entre autres, la présentation de L'apport stratégique des travailleurs expérimentés au marché du travail, une étude réalisée pour la Ville de Laval sur les manières d'assurer une meilleure adéquation entre les attentes des travailleurs expérimentés et les besoins des employeurs. De plus, une table ronde animée par Jean-Martin Aussant sur les aspects territoriaux, l'aménagement urbain et la mobilité permettra de mettre en lumière les priorités de Laval en matière de mobilité et de développement urbain pour encourager la densification de l'activité économique en contexte de pénurie de main-d'oeuvre. Finalement, la dernière conférence de la journée, Prévisions sur la rémunération et tendances sur les conditions non salariales, sera présentée par Norma Kozhaya, vice-présidente à la recherche et économiste en chef du Conseil du patronat du Québec.

Pour consulter la liste des conférences, des ateliers et des tables rondes et pour vous inscrire, visitez le site Web de Laval économique.

SOURCE Ville de Laval

