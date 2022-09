Le premier bus de voyage à piles à combustible à hydrogène en Europe présenté par Sinosynergy au salon IAA 2022





HANNOVRE, Allemagne, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Sinosynergy, un fournisseur de premier plan de produits et de solutions de piles à combustible à hydrogène, a lancé le premier bus de voyage à pile à combustible à hydrogène en Europe lors de l'IAA TRANSPORTATION 2022. Il s'agit de la plus grande et la plus importante exposition au monde pour les secteurs du transport et de la logistique qui a lieu du 20 au 25 septembre à Hanovre, en Allemagne.

Pour ses débuts en Europe, Sinosynergy présente un « bus de voyage à pile à combustible à hydrogène », développé conjointement avec Allenbus, Feichi, Marcopolo et Danfoss. Conçu sur mesure pour le marché européen, conformément aux normes de l'UE, ce bus peut transporter jusqu'à 53 passagers, parcourir plus de 500 km et faire le plein en 5 minutes seulement. Alimenté par des systèmes supérieurs de piles à hydrogène, le bus sans émission de carbone est plus respectueux de l'environnement. En collaboration avec ses partenaires, Sinosynergy prévoit de proposer ce bus sur les marchés européens, sud-est asiatiques et américains.

Au salon IAA 2022, Sinosynergy présentera également plusieurs de ses produits de pointe, qu'il s'agisse de plaques bipolaires en graphite flexible, de piles à combustible ou de systèmes. Par exemple, le Synstack GIII est le premier empilement de plaques au monde. La puissance de sortie d'un seul empilement dépasse 200 kW et il s'adapte parfaitement aux basses températures et aux environnements difficiles. Le système de piles à combustible SynRoad H240 est le premier à adopter le concept de conception modulaire dans l'industrie et présente une puissance de pointe de 270 kW. Sa norme de conception couvre des scénarios tels que le transport routier, le transport ferroviaire, les navires, les centrales électriques mobiles et la production d'énergie fixe.

Un pionnier et un innovateur dans l'industrie mondiale de l'hydrogène

L'accent toujours plus marqué sur les solutions vertes et la neutralité carbone contribue à façonner l'orientation stratégique de l'entreprise. Sinosynergy a étendu ses portefeuilles de produits à l'ensemble de la chaîne de valeur de l'hydrogène. En outre, la gamme de produits de l'entreprise est sur la route dans des bus, des camions, des chariots élévateurs à fourche et des trains à pile à hydrogène dont l'empreinte opérationnelle a été prouvée sur le terrain. De plus, les projets de développement de systèmes stationnaires de production d'énergie se multiplient.

Cynthia Zhu, PDG de Sinosynergy International, a déclaré : « En tant que pionniers des fournisseurs de solutions innovantes en matière d'hydrogène, nous nous engageons à développer et à propulser la technologie avancée de l'hydrogène au niveau mondial. Nos débuts européens à l'IAA 2022 représentent les prémices de notre entrée sur le marché européen ainsi qu'une étape importante de notre stratégie d'internationalisation. À l'avenir, nous aimerions travailler en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux pour contribuer au développement de la technologie de l'hydrogène et construire ensemble un avenir plus propre et plus vert. »

À propos de Sinosynergy :

Créée en juin 2015, la société Guangdong Sino-Synergy Hydrogen Technology Co, Ltd. (« Sinosynergy ») est une entreprise de haute technologie qui se consacre à la fourniture de produits et de solutions de pointe en matière de piles à hydrogène. Sinosynergy a la capacité de produire 20 000 piles à hydrogène par an, ce qui en fait l'un des plus grands producteurs au monde. À l'heure actuelle, près de 5 000 véhicules circulant dans le monde entier sont équipés de ses piles afin de fournir une énergie propre pour un avenir plus vert.

Pour plus d'informations, veuillez consulter https://www.sinosynergypower.com/eindex.html

