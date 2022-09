Renouvellements et nominations de commissaires à l'OCPM





MONTRÉAL, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Lors de sa séance du lundi 19 septembre, le conseil municipal a procédé à la nomination de quatre nouveaux commissaires ad hoc et au renouvellement du mandat de huit autres pour une période de trois ans.

Le conseil a renouvelé les mandats de Claudia Atomei, chargée de projet - transfert de connaissance en innovation sociale; de Éric Cardinal, consultant en accessibilité sociale et relation avec le milieu; de Danielle Casara, syndicaliste; de Lorène Cristini, stratège et gestionnaire, spécialisée en transition écologique juste; de Habib El-Hage, sociologue et spécialiste en relations interculturelles; de Jacques Internoscia, stratège et gestionnaire; de Marie Leahey, administratrice; ainsi que de Radouan Torkmani, ingénieur.

Les nouveaux commissaires proviennent d'horizons tous aussi divers. Il s'agit de Ariane Émond, journaliste; de Denis Leclerc, psychoéducateur; de Coumba Ngom, entrepreneure, et de Natalie Zingler, gestionnaire d'organismes.

Les commissaires ad hoc sont maintenant au nombre de 30. Leurs notes biographiques sont disponibles et peuvent être consultées sur le site Internet de l'Office au https://ocpm.qc.ca/fr/equipe-commissaires.

L'Office de consultation publique de Montréal (OCPM), créé en septembre 2002 et inscrit à la Charte de la Ville de Montréal, est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Il est chargé de recueillir l'opinion des citoyens et des parties prenantes concernées sur divers sujets. Ces derniers peuvent le faire en personne, ou par l'entremise des plateformes numériques de l'Office. Les employés de L'OCPM et les commissaires ne sont ni des élus ni des employés municipaux et ils mènent les consultations en toute neutralité.

Une consultation publique de l'OCPM permet la compréhension en profondeur d'un projet et de ses enjeux. Elle donne une voix à la communauté, offre une tribune pour poser des questions et recueille les points de vue afin de préparer des recommandations spécifiques pour la décision publique. Les recommandations émanant des consultations prennent aussi en compte les politiques, les lois et les règlements en vigueur.

L'OCPM a également le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

