RETRANSMISSION: Le Globe and Mail désigne Valsoft comme l'une des entreprises canadiennes les plus florissantes pour la deuxième année consécutive





Sur 430 entreprises, Valsoft se hisse au 94e rang en affichant une croissance de 498 % sur une période de 3 ans.

MONTRÉAL, QC / ACCESSWIRE / le 23 septembre, 2022 / Valsoft Corporation inc. (« Valsoft »), leader canadien de l'acquisition et de l'exploitation de firmes logicielles verticalement intégrées, est heureuse d'annoncer qu'elle se retrouve au 94e rang du palmarès 2022 des entreprises affichant la plus forte croissance du Canada, établi par Report on Business. Le classement s'appuie sur la croissance du chiffre d'affaires sur 3 ans; Valsoft a décroché sa place grâce à une croissance de 498 % sur cette période.

« Qu'on nous reconnaisse comme l'une des entreprises les plus dynamiques du Canada est une véritable fierté, soutient Sam Youssef, président-directeur général de Valsoft. Nous avons mis au point notre modèle d'affaires en ayant l'ambition de devenir l'une des sociétés d'acquisition de logiciels verticalement intégrés parmi les plus prospères. Cette reconnaissance démontre que nous sommes en bonne voie d'atteindre notre objectif, et c'est sans contredit grâce aux formidables professionnels œuvrant à nos côtés. Mais ce n'est que le premier chapitre de l'histoire de Valsoft puisque nous comptons poursuivre l'accélération de notre croissance. »

En plus de cette reconnaissance, Valsoft annoncent qu'elle affichait une croissance dans les trois chiffres pour une sixième année consécutive.

Publié pour la première fois en 2019, le palmarès éditorial des entreprises affichant la plus forte croissance du Canada vise à célébrer et à faire connaître les réalisations entrepreneuriales des entreprises indépendantes ayant leur siège social en territoire canadien. Il s'agit d'un palmarès établi sur une base volontaire puisque les entreprises qui y figurent ont dû se prêter à un processus de qualification approfondi. En tout, 430 entreprises se retrouvent au classement de 2021.

Le palmarès complet de 2022 et la couverture éditoriale qui l'accompagne sont publiés dans le numéro d'octobre du magazine Report on Business, en kiosque et en ligne dès maintenant.

« Le classement des meilleures entreprises en croissance du Canada reconnaît l'extraordinaire ambition et l'innovation des entrepreneurs canadiens, a déclaré Dawn Calleja, rédactrice en chef du magazine Report on Business. La prochaine génération d'entreprises canadiennes peut s'inspirer de ce classement. »

« Dans un monde incertain, les histoires de réussite des entreprises figurant dans la liste des meilleures entreprises en croissance du magazine Report on Business de cette année sont une lueur d'optimisme, déclare Phillip Crawley, éditeur et PDG du Globe and Mail. Le Globe and Mail les félicite pour leurs réalisations. »

À propos du Globe and Mail

Le Globe and Mail est le plus important média au Canada. Depuis 1944, il oriente le débat national et provoque des changements politiques grâce à un journalisme courageux et indépendant. Maintes fois primé pour sa couverture des affaires, de la politique et des enjeux nationaux, le journal The Globe and Mail atteint 6,4 millions de lecteurs chaque semaine en format imprimé ou numérique, tandis que chaque numéro du magazine Report on Business rejoint 2 millions de lecteurs en format imprimé et numérique. Le Globe and Mail évolue au rythme du monde, comme en témoignent ses investissements innovants dans la science des données. Le Globe and Mail appartient à Woodbridge, société d'investissement de la famille Thomson.

À propos de Valsoft Corporation

Créée en 2015, Valsoft acquiert et développe des firmes logicielles verticalement intégrées qui proposent aux clients les meilleures solutions de leur catégorie dans leur segment ou marché respectif. L'un des principes clés de la philosophie de Valsoft est d'investir dans des entreprises bien établies et de favoriser un environnement entrepreneurial qui leur tient lieu de tremplin pour ainsi en faire des leaders dans leur domaine. Valsoft cherche à acquérir, à conserver et à créer de la valeur grâce à des partenariats à long terme avec les dirigeants en place.

Pour de plus amples renseignements, visitez www.valsoftcorp.com.

