Le gouvernement du Canada annonce plus de 400 projets pour aider les collectivités canadiennes en réponse à la pandémie de COVID-19

OTTAWA, ON, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, Andrea Dicks, présidente des Fondations communautaires du Canada (FCC) et Mary W. Rowe, présidente et PDG de l'Institut urbain du Canada (IUC), ont annoncé le financement de plus de 400 nouveaux projets dans le cadre de l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé (ICCS).

Le financement supplémentaire aidera les collectivités à adapter les espaces publics et les services locaux de manière à répondre aux besoins de la population en réponse à la pandémie de COVID-19. La carte interactive et la page de résultats des FCC mettent en lumière les projets et les importants travaux qui sont effectués au sein de nos collectivités. (insérer le lien des FCC)

« La pandémie nous a incités à trouver des moyens novateurs de pouvoir continuer à socialiser et à accéder aux services en toute sécurité. Grâce à un investissement supplémentaire de 30 millions de dollars du gouvernement du Canada, plus de 400 nouveaux projets sont en cours de réalisation pour aider des collectivités de toutes tailles, dans toutes les régions du pays, à améliorer leurs lieux de rassemblement. Ces projets continueront d'aider les collectivités à naviguer à travers la reprise et à renforcer la résilience économique dans tout le pays », a déclaré l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités.

« L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé soutient les organismes communautaires d'un océan à l'autre et rapproche les membres des collectivités, en personne et de manière virtuelle, alors que nous continuons de vivre avec les répercussions d'une pandémie mondiale. Ces projets démontrent la créativité et la résilience des collectivités et illustrent comment le fait d'appuyer les dirigeants des collectivités locales peut transformer l'infrastructure sociale », a affirmé Andrea Dicks, des FCC.

« L'Initiative canadienne pour des collectivités en santé nous permet de mieux comprendre la vraie raison d'être et le potentiel de l'infrastructure, c'est-à-dire trouver des moyens mieux adaptés et plus équitables pour permettre aux gens d'établir des liens, de résoudre des problèmes et de créer des espaces communautaires pour tous. L'accueil incroyable qu'a reçu le programme d'un bout à l'autre du pays montre à quel point les Canadiens sont prêts à créer des partenariats et à travailler ensemble au profit des collectivités. Ces projets offrent une occasion d'aider les collectivités à sortir de la pandémie plus résilientes, plus accessibles et plus dynamiques qu'avant », a déclaré Mary W. Rowe, présidente et PDG de l'IUC.

Pendant la phase actuelle de la pandémie de COVID-19, les administrations locales et les partenaires communautaires d'un bout à l'autre du pays continuent de prendre des précautions et d'adapter leurs espaces et leurs services afin d'assurer la sécurité et la santé des résidents, d'appuyer la relance économique, de créer des emplois et de bâtir des collectivités résilientes et dynamiques.

En investissant dans les infrastructures, le gouvernement du Canada fait croître l'économie de notre pays, augmente la résilience de nos collectivités, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Les faits en bref

À ce jour, l'Initiative canadienne pour des collectivités en santé (ICCS) a octroyé plus de 60 millions de dollars à plus de 1 000 projets destinés à créer des espaces sécuritaires et à rehausser la qualité de vie des Canadiens.

L'ICCS a été conçue pour aider les collectivités à s'adapter à la pandémie de COVID-19 et à mettre en oeuvre des moyens sécuritaires pour les résidents afin d'avoir accès aux services et de profiter d'activités de plein air.

La valeur des projets admissibles au titre de l'ICCS se situe entre 5 000 $ et 250 000 $ et relèvent de trois thèmes principaux : la création d'espaces publics sécuritaires et dynamiques, l'amélioration des options de mobilité et les solutions numériques.

L'ICCS vise à compléter d'autres mesures prises par le gouvernement du Canada pour aider les collectivités à répondre aux besoins immédiats en infrastructures dans le cadre de la pandémie.

