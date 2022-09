AVIS DE NOMINATION - Mme Josée Latreille, adjointe à la direction





VAL-D'OR, QC, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Au nom du conseil d'administration de l'Institut national des mines, le président, M. Guy Belleau, ainsi que Mme Christine Duchesneau, présidente-directrice générale sont fiers de présenter la nouvelle adjointe à la direction, Mme Josée Latreille.

Ayant étudié au Cégep d'Ahuntsic en typographie, Mme Latreille a développé dans sa carrière des compétences liées en ce qui concerne l'organisation, le secrétariat et la gestion. Ses nombreuses années d'expérience dans divers champs d'activités combinées à son désir de s'investir, font d'elle une candidate de choix pour ce poste.

Expériences professionnelles

Riche de ses douze années d'expérience au sein de la municipalité de Chertsey à titre d'agente de bureau au Service des communications et du développement économique, Mme Latreille détient une polyvalence hors du commun qui lui permettra de bien servir le mandat de l'Institut national des mines et d'assurer une saine gestion des fonds publics. Sa feuille de route aux expériences diversifiées de Mme Latreille lui permettra d'être le pivot essentiel à la réussite de l'équipe de l'Institut national des mines.

Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Mme Latreille aura notamment pour responsabilité d'assister la PDG au niveau clérical, de veiller aux transactions financières courantes, de collaborer à l'élaboration du budget; d'assurer le suivi des dossiers administratifs; de s'occuper de la correspondance officielle; d'effectuer la gestion documentaire; d'apporter son support aux membres de l'équipe en communication, recherche et innovation et de contribuer à l'organisation d'événements publics, à l'implantation de nouveaux logiciels, à l'étude des crédits, aux dossiers à l'international.

Le conseil d'administration de l'Institut national des mines ainsi que son équipe lui souhaitent la bienvenue et tout le succès possible dans son nouveau mandat.

L'Institut national des mines a pour mission de soutenir le gouvernement dans l'exercice de sa responsabilité en matière d'éducation dans le secteur minier. Il a notamment pour mandat de maximiser la capacité de formation de la main-d'oeuvre, en optimisant les moyens disponibles et en les utilisant selon une vision concertée de tous les acteurs du secteur minier.

