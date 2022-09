L'aéroport Pearson de Toronto obtient la certification de niveau 4 du programme Airport Carbon Accreditation en reconnaissance de son engagement à réduire les émissions de carbone





L'aéroport s'efforce d'atteindre l'objectif de carboneutralité d'ici 2050

TORONTO, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto (GTAA), exploitant de l'aéroport Pearson de Toronto, a annoncé un jalon important relatif à ses objectifs de durabilité environnementale. L'aéroport a obtenu la certification de niveau 4 - Transformation dans le cadre du programme Airport Carbon Accreditation (ACA) du Conseil international des aéroports (ACI). La GTAA est l'un des premiers aéroports canadiens à recevoir une certification de niveau 4.

L'ACA est la seule norme mondiale sur le carbone propre aux aéroports qui s'appuie sur des méthodes reconnues à l'échelle internationale. Le programme évalue et reconnaît de façon indépendante les efforts déployés par les aéroports pour gérer et réduire leurs émissions de carbone grâce à six niveaux de certification : évaluation, réduction, optimisation, neutralité, transformation et transition.

La GTAA est depuis longtemps un chef de file en matière de durabilité environnementale, ayant mis en place de façon proactive un programme de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) en 2009. Cette stratégie a permis de réduire considérablement les émissions de GES pour l'objectif de 2020, ce qui lui a valu un prix environnemental dans la catégorie des systèmes de gestion de l'environnement de l'ACI.

En 2021, la GTAA a publié une politique environnementale qui comprend un engagement à atteindre la carboneutralité en ce qui a trait aux émissions de portées 1 et 2 (GES des actifs appartenant à la GTAA et exploités par elle) d'ici 2050. Pour ce faire, l'aéroport intègre des considérations environnementales dans toutes ses activités et tous ses projets d'immobilisations.

« Cette désignation de l'ACA confirme que nous sommes sur la bonne voie pour réduire les émissions de GES, a affirmé Pat Neville, vice-président, Développement de l'aéroport et services techniques, GTAA. Nous sommes très fiers du travail acharné de nos équipes pour trouver des moyens novateurs de réduire les émissions de carbone, mais nous savons qu'il y a encore beaucoup à faire. Nous continuerons de trouver des moyens de réduire les émissions et nous nous efforcerons d'obtenir la prochaine certification de l'ACA. »

À propos de l'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto

L'Autorité aéroportuaire du Grand Toronto exploite l'aéroport international Lester B. Pearson de Toronto, le plus grand aéroport du Canada et un lien vital tant pour les gens que pour les entreprises et les marchandises. Pendant cinq années consécutives, l'aéroport Pearson de Toronto a été nommé le meilleur grand aéroport d'Amérique du Nord qui accueille plus de 40 millions de passagers par le Conseil international des aéroports (ACI), le représentant commercial mondial des aéroports. En reconnaissance de son programme Aéroport en santé, l'aéroport Pearson de Toronto s'est également vu décerner par l'ACI le prix des « meilleures mesures d'hygiène en Amérique du Nord » pour la deuxième année consécutive, en plus d'être le premier aéroport canadien à recevoir l'agrément sanitaire mondial de l'ACI pour sa réponse à la COVID-19.

