LINE FRIENDS ET BT21 ARRIVENT À MONTRÉAL!





TORONTO, le 23 sept. 2022 /CNW/ - LINE FRIENDS, l'une des marques de personnages qui connaît la croissance la plus rapide au monde, apporte encore plus de joie et de mignonnerie cet automne avec un nouveau magasin éphémère à Montréal.

Le magasin PLAY LINE FRIENDS, situé à Montréal, aura une superficie de 3 800 pieds carrés, permettant aux visiteurs de vivre une expérience de magasinage unique dans ce nouveau magasin éphémère. Ce magasin éphémère est le premier du genre à Montréal et fait suite au succès qu'a connu PLAY LINE FRIENDS à Vancouver plus tôt cette année. Les précédents magasins éphémères de Toronto et de Vancouver ont remporté un succès retentissant et ont attiré un nombre impressionnant de clients, avec des files d'attente de plus de 10 heures pendant la semaine d'ouverture .

Les clients peuvent s'attendre à de nouvelles caractéristiques au magasin PLAY LINE FRIENDS de Montréal, comme des machines à pince à thème BT21, de nouvelles séances de photos en magasin avec les personnages de SALLY et des BT21, et des lancements de produits exclusifs.

Sukoshi Mart , la marque canadienne de vente en détail et de style de vie et LINE FRIENDS se sont associées pour amener les personnages bien-aimés de LINE FRIENDS au Québec dans le cadre d'une expérience captivante en magasin et dotée de nouveaux éléments interactifs. Le magasin éphémère PLAY LINE FRIENDS, d'une superficie de 3 800 pieds carrés, sera situé au Centre Eaton de Montréal, dans l'espace qui était antérieurement occupé par le magasin Footlocker. Situé au coeur de Montréal, le Centre Eaton de Montréal est le centre commercial le plus renommé du centre-ville qui attire plus de 30 millions de visiteurs chaque année.

Les 300 premiers clients recevront un cadeau pour célébrer l'ouverture officielle, jusqu'à épuisement des stocks. Les visiteurs du jour d'ouverture auront également accès à d'autres offres exclusives cette journée.

BT21, composé des personnages KOYA, RJ, SHOOKY, MANG, CHIMMY, TATA, COOKY et VAN, sera mis en évidence dans le magasin aux côtés des personnages bien-aimés de LINE FRIENDS comme BROWN, CONY, SALLY et autres. Les clients peuvent acheter de nouveaux produits, y compris des peluches très recherchées mettant en vedette des personnages de BT21 ainsi que des produits et marchandises à édition limitée sur le thème de Montréal.

Sukoshi Mart gérera les opérations du magasin éphémère de Montréal et de la vente en ligne des produits de PLAY LINE FRIENDS sur son site Web ( sukoshimart.com ).

L'ouverture de PLAY LINE FRIENDS à Montréal est prévue entre la mi-octobre 2022 et janvier 2023.

À propos de LINE FRIENDS

LINE FRIENDS est une marque mondiale de personnage qui a d'abord débuté avec la gamme Original Characters, y compris BROWN, CONY et SALLY, créée pour être utilisée comme des autocollants pour la principale application de messagerie mobile LINE et ses 200 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. La société a franchi une nouvelle étape et est devenue un studio de création mondial en proposant un contenu diversifié basé sur son large éventail de propriété intellectuelle (PI), notamment « BT21 », des personnages créés en collaboration avec le boy band mondial BTS, « WDZY » (ITZY), « TRUZ » (TREASURE). LINE FRIENDS élargit également ses activités basées sur la PI en s'associant à des entreprises mondiales de médias et de jeux, dont Netflix (série originale animée), SUPERCELL (Brawl Stars) et NEXON (KartRider), en diversifiant davantage son contenu numérique pour devenir un studio de création mondial de premier plan.

LINE FRIENDS a également collaboré avec des marques de renom, dont Bang&Olufsen, Converse, LAMY, Leica, Maison Kitsuné, Minions et Starbucks, qui ont toutes adhéré à la philosophie et à la valeur de l'entreprise pour offrir des articles de personnages de qualité supérieure. Depuis qu'elle est devenue une entreprise indépendante en janvier 2015, LINE FRIENDS a exploité plus de 300 magasins, dont 15 marchés au total, y compris New York, Los Angeles, Tokyo, Séoul et Shanghai. LINE FRIENDS continue de gagner le coeur des Millénariaux et de la Génération Z dans le monde entier grâce à des communications numériques interactives dans de multiples points de contact de vente au détail, y compris ses plateformes de vente en ligne. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.LINEFRIENDS.com .

À propos de Sukoshi Mart

Inspirée par la philosophie du « bonheur petit, mais certain », Sukoshi Mart croit en la célébration des petits bonheurs de la vie quotidienne. Depuis 2018, Sukoshi Mart est devenu la destination canadienne pour les meilleurs produits coréens et japonais. Ce qui était à l'origine un magasin local à Toronto s'est transformé en une vaste communauté à travers le Canada et les États-Unis. Avec deux emplacements dans la région du Grand Toronto, Sukoshi Mart offre un large éventail de produits de beauté coréenne, de mode de vie japonais et de collations. Sukoshi Mart continue de répandre la joie en collaborant avec des marques asiatiques de renom comme LINE FRIENDS et HYBE, ce qui les rend plus accessibles au marché nord-américain. Les clients peuvent également magasiner sur le site Web de Sukoshi Mart, sukoshimart.com, une source en ligne pour les marques coréennes et japonaises les plus en vogue en Amérique du Nord.

Pour rester au courant de la date du lancement officiel de PLAY LINE FRIENDS à Montréal et des avantages exclusifs, inscrivez-vous sur sukoshimart.com pour en être avisé!

SOURCE Sukoshi Mart

Communiqué envoyé le 23 septembre 2022 à 10:18 et diffusé par :