c-LEcta : OFB entame les travaux de construction du campus technologique « BioSquare Leipzig »





OFB Projektentwicklung a entamé la première phase des travaux de BioSquare Leipzig dans une partie de près de 11 600 m² du site de construction 6a de la rue Alte Messe. La cérémonie symbolique d'inauguration des travaux du 22 septembre 2022 s'est déroulée en présence de Thomas Dienberg (maire et conseiller municipal responsable de la construction et du développement urbains de la ville de Leipzig), du Dr Marc Struhalla (PDG de c-LEcta GmbH) et du Dr Christoph Wiechmann (directeur de la succursale d'OFB Projektentwicklung à Leipzig). Cette cérémonie marque le début de l'avènement d'un campus moderne dédié aux biotechnologies et aux sciences de la vie, qui s'étendra sur plusieurs bâtiments. La fin des travaux d'excavation de près de 35 000 m³ de terres est prévue d'ici à la mi-novembre de cette année.

Dès février 2022, un concours de conception de façade a été organisé dans le cadre du projet, auquel cinq cabinets d'architectes ont participé, évalués par un jury composé de politiciens, d'architectes, de scientifiques, du futur occupant des locaux c-LEcta et d'OFB. C'est le cabinet de Leipzig KLM Architekten und Ingenieure GmbH qui a été désigné pour diriger la première phase de construction de la façade.

En surface, la première phase des travaux mènera à l'érection de deux bâtiments indépendants totalisant près de 18 500 m² de superficie locative. Le bâtiment A comprendra cinq étages, qui seront utilisés par la société de biotechnologies c-LEcta GmbH, et comportera environ 10 500 m² de locaux à louer en surface.

c-LEcta était située sur le site de l'Alte Messe à sa création en 2004, avant d'établir son siège au BioCube en 2012. L'entreprise a connu de grands changements depuis lors : la petite structure de cinq employés, dérivée de l'université, est désormais un acteur mondial de premier plan du secteur des biotechnologies industrielles. En 2021, c-LEcta a travaillé avec plus de 400 clients issus de plus de 40 pays et actifs dans les industries agroalimentaires et pharmaceutiques, ce qui lui a permis d'augmenter à nouveau considérablement son chiffre d'affaires par rapport à l'année précédente. Le nombre d'employés a connu, lui aussi, une augmentation rapide au fil du temps. Depuis 2018 seulement, leur nombre a doublé pour atteindre 120. Les effectifs devraient d'ailleurs continuer à croître au cours de ces prochaines années. Il n'y aura donc plus assez d'espace dans les bureaux et les laboratoires du bâtiment actuel.

Le bâtiment B voisin, orienté vers la Prager Strasse, comportera sept étages et donnera sur l'Alte Messe une fois terminé. Le léger décalage du second bâtiment permettra la création d'une esplanade d'accès très accueillante et extrêmement bien placée. Un parking souterrain partagé doté de 110 places est également en cours de construction.

Les travaux du nouveau siège de c-Lecta devraient être achevés au premier semestre 2025. 8 000 m² d'espaces locatifs supplémentaires seront par ailleurs disponibles dans le second bâtiment faisant partie de la première phase de construction. Caractérisés par une hauteur de plancher de quatre mètres et une grille de construction moderne, les deux bâtiments offriront une flexibilité maximale en termes d'utilisation, de sorte à pouvoir aménager à la fois des bureaux et des laboratoires.

« Le développement du projet BioSquare met en évidence l'importance de Leipzig en tant que centre d'innovation en matière de biotechnologies et de sciences de la vie. Nous souhaitons que les sociétés novatrices de ces secteurs du futur restent sur le site et que d'autres les rejoignent. Bien sûr, nous sommes particulièrement heureux que c-LEcta, une des grandes réussites de Leipzig, entame la première phase des travaux », a déclaré le maire et conseiller municipal responsable de la construction et du développement urbains de la ville, Thomas Dienberg.

« La cérémonie d'ouverture des travaux de notre nouveau siège de Leipzig est évidemment un moment très spécial. En 2025, nous déménagerons dans un bâtiment high-tech abritant des bureaux et des laboratoires de pointe. Cela nous permettra non seulement de nous assurer de disposer de suffisamment d'espace pour nous développer à long terme, mais aussi d'offrir à nos employés un lieu de travail de conception hypermoderne propice à la collaboration, à la concentration et à la régénération. Nous sommes ravis d'être en mesure de poursuivre notre histoire là où elle avait commencé », a souligné le Dr Marc Struhalla, PDG du futur occupant du bâtiment c-LEcta.

Le Dr Christoph Wiechmann, directeur du bureau d'OFB à Leipzig, est également très satisfait : « Il est formidable de constater que les excavateurs sont entrés en action et que la phase de concrétisation du BioSquare a commencé. L'Alte Messe est devenue une référence pour les entreprises innovantes. Sur notre campus, nous offrirons des opportunités de recherche totalement inédites et un environnement général parfait aux instituts de recherche et aux entreprises technologiques. »

Le site du projet est situé non loin du très célèbre double M du Mustermesse de Leipzig. La gare ferroviaire « Völkerschlachtdenkmal » voisine, ainsi que plusieurs lignes de tram et de bus offrent d'excellentes connexions au réseau de transports publics. Le périphérique autoroutier est également à moins de cinq minutes. Ces dernières années, plusieurs entreprises et instituts de recherche innovants se sont établis sur le site de l'Alte Messe, notamment l'Institut d'immunologie et de cytothérapie Fraunhofer, l'Institut Max Planck, Bio-City ou encore le Centre allemand de recherche en biodiversité intégrative (iDiv).

OFB : LE DÉVELOPPEMENT EN CONTINU

OFB Projektentwicklung GmbH est active dans le secteur de l'immobilier depuis plus de 60 ans et est toujours aussi engagée qu'au premier jour. Filiale de la Landesbank Hessen-Thüringen faisant partie du Helaba Immobiliengruppe, nous nous concentrons principalement sur l'immobilier durable et de haute qualité à grande échelle. Le développement et la gestion de projets, ainsi que la gestion immobilière sont nos passions.

Qu'ils travaillent à notre siège de Francfort-sur-le-Main ou dans nos succursales de Berlin, Erfurt, Munich, Düsseldorf et Leipzig, près de 140 employés mettent en oeuvre des projets immobiliers couronnés de succès dans toute l'Allemagne. Pour y parvenir, nous allons plus loin que les autres en prenant en considération les interactions entre aspects économiques, écologiques et sociaux dès la phase de planification des projets, notre objectif étant de les développer davantage tout en oeuvrant à notre propre développement en parallèle.

www.ofb.de

A propos de c-LEcta

c-LEcta est une société biotechnologique internationale de premier plan, spécialisée dans le développement, la production et la distribution de produits à base d'enzymes. La société utilise son génie enzymatique de calibre mondial pour fournir à ses partenaires des industries alimentaire et pharmaceutique des solutions biotechnologiques supérieures destinées aux applications industrielles innovantes. Basé sur la plateforme technologique exclusive des enzymes ENESYZ®, le développement produit est réalisé à la fois en interne et en étroite collaboration avec des partenaires industriels du monde entier. c-LEcta fournit ses produits à plus de 400 clients dans plus de 40 pays. L'entreprise emploie actuellement plus de 120 personnes, à son siège de Leipzig.

c-LEcta fait partie du Groupe Kerry. Kerry est le premier partenaire mondial de nutrition et de goût pour les marchés de l'alimentation, des boissons et des produits pharmaceutiques. La société emploie 22 000 collaborateurs sur 150 sites et utilise sa vaste gamme de solutions d'ingrédients pour innover auprès de ses clients et créer des produits savoureux, aux propriétés nutritionnelles et fonctions améliorées, tout en garantissant un meilleur impact pour la planète.

