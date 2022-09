Le Canada investit plus de 3,9 millions de dollars pour soutenir les Grands Lacs





HAMILTON, ON, le 23 sept. 2022 /CNW/ - La protection des eaux douces est très importante pour assurer le bien-être environnemental, social et économique du Canada. Constituant l'un des plus grands systèmes d'eau douce de surface au monde, les Grands Lacs stimulent l'économie locale et fournissent de l'eau potable à des millions de Canadiens.

Aujourd'hui, Terry Duguid, secrétaire parlementaire du ministre de l'Environnement et du Changement climatique, a annoncé un investissement de plus de 3,9 millions de dollars sur trois ans pour soutenir la réalisation de 39 nouveaux projets en Ontario par le truchement de l'Initiative de protection des Grands Lacs, dans le cadre du Plan d'action sur l'eau douce du gouvernement du Canada.

L'annonce comprend l'octroi de 98 000 dollars sur deux ans à l'Office de protection de la nature de la péninsule du Niagara pour réaliser une évaluation et fournir des options afin de gérer les sédiments contaminés du ruisseau Lyons Est, dans le secteur préoccupant de la rivière Niagara. Le Conseil des Mohawks d'Akwesasne recevra quant à lui 154 000 dollars sur deux ans pour participer à l'évaluation et à la remise en état du secteur préoccupant du fleuve Saint-Laurent, y compris pour contribuer à la prise de décisions concernant les restrictions visant la consommation de poisson, l'accès aux plages et les problèmes qui affectent les populations de poissons et d'espèces sauvages.

De plus, l'Office de protection de la nature de la vallée de la rivière Maitland recevra 175 000 dollars sur trois ans pour faire participer les organisations non gouvernementales, les municipalités et le public à l'élaboration et à la mise en oeuvre de solutions à l'échelle communautaire pour améliorer la qualité de l'eau dans les tributaires et les eaux littorales, renforcer la protection naturelle des berges et remettre en état les habitats dégradés.

Ces 39 projets soutiennent les engagements pris par le Canada au titre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs et de l'Accord Canada-Ontario sur la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème des Grands Lacs.

« Alors que nous célébrons 50 ans de collaboration dans le cadre de l'Accord relatif à la qualité de l'eau dans les Grands Lacs, il est important de continuer de faire avancer les priorités au sujet des Grands Lacs, y compris l'engagement du Canada d'assainir les secteurs préoccupants canadiens. En collaborant avec les partenaires régionaux et les peuples autochtones, nous trouvons des solutions pratiques pour protéger nos importantes ressources naturelles. Notre investissement dans des projets locaux mobilise les communautés et leur donne les moyens d'agir et de contribuer à nos efforts collectifs visant à restaurer et à protéger la qualité de l'eau et la santé de l'écosystème de nos chers Grands Lacs. »

- L'honorable Steven Guilbeault, ministre de l'Environnement et du Changement climatique

« L'eau saine établit un lien entre nos collectivités, nos écosystèmes et notre économie. Ici, à Hamilton, nous sommes à même de constater l'incidence qu'a la santé des Grands Lacs sur notre région. En investissant dans des projets environnementaux locaux, notre gouvernement continue de réaliser des progrès pour régler les problèmes environnementaux. Il est essentiel de trouver des solutions à ces problèmes afin de lutter contre l'urgence climatique pour le bien de nos collectivités. »

- Lisa Hepfner, députée de Hamilton Mountain

Faits en bref

Les Grands Lacs renferment environ 20 p. 100 des eaux douces de surface de la planète.

L'Initiative de protection des Grands Lacs soutient la prise de mesures par des partenaires afin de :

restaurer la qualité de l'eau et la santé des écosystèmes dans les secteurs préoccupants;



prévenir les algues toxiques et nuisibles;



réduire les rejets de substances chimiques dangereuses;



faire participer les peuples autochtones pour régler les problèmes qui touchent les Grands Lacs;



accroître la participation du public au moyen de la science citoyenne.

Depuis 1989, Environnement et Changement climatique Canada a financé plus de 1 275 projets de restauration dans les secteurs préoccupants, réalisés en collaboration avec des partenaires communautaires.

