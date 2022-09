Le Canada annonce un financement destiné à appuyer le transport actif à Guysborough





GUYSBOROUGH, NS, le 23 sept. 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne, et député de Cape Breton--Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et Vernon Pitts, préfet de la Municipalité du district de Guysborough, ont annoncé un financement conjoint de plus de 3,9 millions de dollars pour prolonger le réseau de trottoirs de la collectivité de Guysborough, un pôle de croissance de la région. Grâce à cet investissement, les piétons seront plus en sécurité, entre autres parce que les résidents et les visiteurs des communautés voisines n'auront plus à marcher sur des bas-côtés en gravier de la route 16 et profiteront du prolongement du réseau de trottoirs.

Le projet permettra de construire plus de 2 500 mètres de trottoirs en plus d'installer des bancs, des panneaux de signalisation et des passages pour piétons. Un nouveau trottoir de 980 mètres rejoindra le trottoir existant qui longe la rue Main Street, jusqu'aux installations médicales et au foyer pour aînés et à la maison de soins infirmiers du nord de Guysborough. Un trottoir supplémentaire de 1 610 mètres vers le sud permettra aux résidents de se rendre jusqu'aux entreprises et aux services essentiels, notamment les épiceries et les quincailleries, ainsi que les bureaux du gouvernement provincial et les services pour l'emploi.

Une fois achevé, le prolongement des trottoirs permettra d'offrir aux résidents des options de transport sûres et inclusives, ainsi qu'un moyen de déplacement plus sain avec une empreinte carbone considérablement réduite. En investissant en infrastructure, le gouvernement du Canada fait croître notre économie, augmente la résilience de nos communautés, et améliore la vie des Canadiens et des Canadiennes.

Citations

« Les investissements dans les infrastructures de transport actif aident à bâtir des communautés inclusives, où personne n'est isolé et où tous peuvent accéder aux services essentiels et aux entreprises locales. L'asphaltage des trottoirs le long des routes achalandées est essentiel pour assurer la sécurité des résidents lorsqu'ils se déplacent au sein de la collectivité, se rendent au travail chaque jour et vont chercher des produits d'épicerie pour leur famille. L'expansion des réseaux de transport actif dans les collectivités canadiennes est un moyen important par lequel notre gouvernement s'efforce de réduire la congestion et les émissions, de promouvoir des modes de vie plus sains et de protéger notre environnement, tout en rendant nos collectivités sûres pour tous. »

Mike Kelloway, secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton--Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités

« L'expansion du réseau de trottoirs à Guysborough est sur le radar de la municipalité du district de Guysborough depuis de nombreuses années. Cet investissement dans l'infrastructure de transport actif permet au centre de croissance désigné de Guysborough de devenir une communauté inclusive et plus cohésive dans ses déplacements. Cette expansion améliore grandement le potentiel piétonnier dans le Shiretown de Guysborough en créant une connectivité sûre entre les établissements de santé, les écoles, les installations récréatives, les bureaux gouvernementaux, les commerces de détail et les fournisseurs de services, tout en favorisant un mode de vie actif et sain pour nos résidents et les visiteurs de la région. »

Vernon Pitts, préfet de la Municipalité du district de Guysborough

Faits en bref

Le gouvernement du Canada investit 2 374 800 $ dans ce projet au titre du Fonds pour le transport actif, tandis que la contribution de la Municipalité du district de Guysborough s'élève à 1 583 200 $.

investit 2 374 800 $ dans ce projet au titre du Fonds pour le transport actif, tandis que la contribution de la Municipalité du district de s'élève à 1 583 200 $. Le financement fédéral de ce projet est conditionnel au respect de toutes les exigences liées à la consultation des communautés autochtones.

Le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans pour soutenir une augmentation de la part modale du transport actif, à l'appui de la toute première Stratégie nationale de transport actif du Canada .

. Les administrations municipales - les administrations locales et régionales telles que les districts de services - et les organisations autochtones sont des bénéficiaires admissibles dans le cadre du Fonds pour le transport actif. Dans des circonstances particulières, les provinces, les territoires et les organismes à but non lucratif sont également admissibles.

La Stratégie nationale de transport actif du Canada est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves afin d'élargir les réseaux de transport actif existants et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables.

est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. L'objectif de la stratégie est d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves afin d'élargir les réseaux de transport actif existants et d'en construire de nouveaux, ainsi que de créer des environnements sûrs pour qu'on puisse élaborer des options de déplacement plus équitables, saines, actives et durables. Le transport actif procure des avantages concrets aux collectivités puisqu'il permet de diminuer les temps de déplacement pour les familles, de créer de bons emplois pour la classe moyenne, de faire croître l'économie, de favoriser des modes de vie plus sains, de réduire la pollution atmosphérique et sonore, et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Le financement annoncé aujourd'hui s'appuie sur le travail du gouvernement du Canada dans le cadre de la Stratégie de croissance pour l'Atlantique pour créer des emplois bien rémunérés pour la classe moyenne, renforcer les économies locales et bâtir des collectivités inclusives.

Liens connexes

Fonds pour le transport actif :

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif :

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Les infrastructures en Nouvelle-Écosse :

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/prog-proj-ns-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Communiqué envoyé le 23 septembre 2022 à 10:00 et diffusé par :