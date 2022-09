Flexiti est nommé en tant qu'une des entreprises à plus forte croissance du Canada par The Globe and Mail





Flexiti Financial Inc. ("Flexiti"), une solution de financement à la consommation au point de vente, a le plaisir d'annoncer qu'elle figure pour la quatrième année d'affilée au classement Report on Business des entreprises à plus forte croissance du Canada. Flexiti s'est classé à la 321e place sur les 430 entreprises sur la liste.

L'édition 2022 du "Canada's Top Growing Companies" classe les entreprises canadiennes sur la base de la croissance de leur chiffre d'affaires sur trois ans.

La plateforme primée de Flexiti fournit aux clients et aux vendeurs un service rapide et simple au point de vente pouvant approuver instantanément des financements en magasin et en ligne à un taux de 0%1 pour des achats se trouvant dans leur limite de crédit (et sans devoir renouveler le processus pour les achats ultérieurs).

"Nous sommes extrêmement fiers de figurer au classement Canada's Top Growing Companies pour la quatrième année consécutive", déclare Peter Kalen, fondateur et PDG de Flexiti. "Bien que cette année a présenté son lot de défis économiques, nous poursuivons notre croissance, nous avons passé le cap des deux milliards de dollars en attributions de prêts, et nous avons doublé nos effectifs à temps plein pour dépasser aujourd'hui 400 collaborateurs. Ces accomplissements témoignent de la résilience de notre talentueuse équipe, qui s'attèle à fournir des solutions de paiement innovantes et une expérience inégalée à nos revendeurs et détenteurs de carte", déclare Kalen.

"Nous remercions chaleureusement les membres de notre équipe pour leur ténacité et vision", poursuit Kalen. "Nous sommes ravis de continuer à consolider cette performance et de développer notre réseau Flexiti afin de fournir les solutions flexibles dont les revendeurs ont besoin pour prospérer dans cet environnement économique."

Canada's Top Growing Companies est un classement éditorial qui a été lancé en 2019. Son objectif est de rendre hommage aux entrepreneurs les plus audacieux en identifiant et en mettant à l'honneur les entreprises innovantes du Canada. Pour être admissibles à ce programme volontaire, les entreprises ont dû suivre un rigoureux processus de candidature et répondre aux exigences de chiffre d'affaires.

La liste complète 2022 ainsi que sa couverture éditoriale sont publiées dans le numéro d'octobre de Report on Business. Retrouvez la liste en ligne en cliquant ici.

"Canada's Top Growing Companies reconnaît l'incroyable niveau d'ambition et d'innovation des entrepreneurs du Canada", déclare Dawn Calleja, rédactrice du magazine Report on Business. "La prochaine génération d'entreprises canadiennes peut s'inspirer de ce classement."

"Dans un monde incertain, les récits des entreprises figurant au classement 2022 du magazine Report on Business représentent une lueur d'optimisme", déclare Phillip Crawley, éditeur et chef de la direction de The Globe and Mail. "The Globe and Mail les félicite pour leurs accomplissements."

1 Sur approbation du crédit. Les conditions générales s'appliquent.

À propos de The Globe and Mail

The Globe and Mail est la plus importante société de médias du Canada, qui mène le débat national et instaure le changement de politique depuis 1844 par l'entremise d'un journalisme courageux et indépendant. Grâce à notre couverture primée du monde des affaires, de la politique et des questions nationales, le journal The Globe and Mail compte chaque semaine 5,9 millions de lecteurs dans ses formats imprimé et numérique, et le magazine Report on Business compte 2,3 millions de lecteurs à chaque édition papier et numérique. Notre investissement dans des sciences des données innovantes signifie que The Globe continue d'évoluer, dans un monde en perpétuel mouvement. The Globe and Mail est la propriété de Woodbridge, la branche d'investissement de la famille Thomson.

À propos de Flexiti

Flexiti fournit un financement flexible pour aider ses clients à réaliser des achats importants. Disponible via un réseau de plus de 8 000 points de détail et de sites d'e-commerce de premier plan, comme The Brick, Wayfair.ca, Sleep Country, Staples et Birks, la plateforme de financement primée de Flexiti propose aux clients et aux vendeurs un service optimal au point de vente. Les utilisateurs Flexiti reçoivent une autorisation instantanée, aussi bien en magasin qu'en ligne, pour recevoir un financement à 0% pour des achats dans leur limite de crédit, sans devoir renouveler le processus pour les achats ultérieurs. Ayant déjà aidé les Canadiens à obtenir plus de deux milliards de dollars de financements souples, Flexiti est un des fournisseurs de financements de ventes à plus forte croissance au Canada. En 2022, Flexiti figure au classement "Canada's Top Growing Companies" pour la quatrième année consécutive. En 2021, Flexiti s'est classé à la 10e place du classement canadien "Technology Fast 50tm" de Deloitte, à la 54e place du classement nord-américain "Technology Fast 500tm" de Deloitte, et à la 13e place du classement "2021 Canada's Top Growing Companies" de The Globe and Mail. Flexiti est une filiale détenue en exclusivité de CURO Group Holdings Corp. (NYSE: CURO). Pour de plus amples renseignements sur les services de Flexiti et le réseau Flexiti Networktm, rendez-vous sur www.flexiti.com.

