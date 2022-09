L'AGENT DE LA POLICE DU CN HANK NEUMILLER ET LE VILLAGE DE VALEMOUNT, EN COLOMBIE-BRITANNIQUE, REÇOIVENT LES PRESTIGIEUX PRIX ROGER CYR POUR LEUR CONTRIBUTION EXCEPTIONNELLE À LA SÉCURITÉ FERROVIAIRE





Opération Gareautrain Canada?un organisme national sans but lucratif dédié à promouvoir la sécurité ferroviaire?a le plaisir d'annoncer les gagnants de ses prestigieux Prix Roger Cyr 2021.

Le village de Valemount, en Colombie-Britannique, a été choisi comme gagnant du premier Prix Roger Cyr pour les communautés, et l'agent Hank Neumiller, qui travaille pour la Police du CN, recevra le Prix Roger Cyr individuel. Des mentions honorables dans la dernière catégorie vont aussi à Dean Solowan (Police du CN), Chris Kalmakoff (Police du CP) et Jean-Guy DuSablon (VIA Rail ? à la retraite).

Nommés d'après le fondateur d'Opération Gareautrain, les Prix Roger Cyr reconnaissent les particuliers et les communautés qui font un travail exceptionnel pour réduire les décès et les blessures aux passages à niveau et pour prévenir les incidents liés aux intrusions sur les voies ferrées. Auparavant, un seul prix était remis pendant la Semaine de la sécurité ferroviaire (19-25 septembre 2022) à un partenaire ou un bénévole d'Opération Gareautrain qui va au-delà des attentes pour promouvoir la sécurité ferroviaire. Mais cette année, pour la première fois, Opération Gareautrain remet un deuxième prix à une communauté.

Les gagnants de 2021 ont utilisé de nouvelles approches pour promouvoir la sécurité ferroviaire

L'agent Neumiller, gagnant du Prix Roger Cyr individuel, s'est joint à la Police du CN il y a cinq ans après une prestigieuse carrière dans la GRC. L'année dernière, il a lancé un programme de mesures alternatives à Regina pour sensibiliser les jeunes à la sécurité ferroviaire et réduire les comportements dangereux près de la propriété du CN?une approche innovatrice qui a fait de lui le choix évident pour le Prix Roger Cyr individuel 2021.

« La passion de Hank pour la sécurité ferroviaire, son engagement envers la sensibilisation et l'engagement communautaire, et son approche de justice réparatrice de l'application de la loi ont fait de lui le choix évident pour le prix de cette année, explique Sarah Mayes, directrice nationale d'Opération Gareautrain Canada. Je n'ai pas pu trouver quelqu'un qui le méritait autant. »

Le village de Valemount, en Colombie-Britannique, a été choisi pour recevoir le prix communautaire pour ses efforts tout aussi impressionnants pour prévenir les tragédies ferroviaires. Le village a installé des décalques « Regarder. Écouter. Vivre. » à des passages à niveau de piétons clés en 2021, et a également diffusé les vidéos d'Opération Gareautrain sur les chaînes de télévision locales pour sensibiliser la communauté à la sécurité ferroviaire.

« Le Comité d'Opération Gareautrain de la Colombie-Britannique est très reconnaissant que le conseiller municipal de Valemount Pete Pearson ait participé à sa liaison et à ses initiatives sur la sécurité ferroviaire, dit Charlene Dishaw, coordonnatrice, Région de l'Ouest et Liaison autochtone d'Opération Gareautrain. Valemount fait preuve d'un leadership remarquable pour promouvoir la sécurité ferroviaire auprès de ses résidents, et j'ai l'assurance que son travail va pousser d'autres municipalités à former des partenariats avec Opération Gareautrain afin de dire #FINILesVoiesTragiques. »

Opération Gareautrain Canada tient à féliciter et à remercier l'agent Neumiller et le village de Valemount pour les efforts exceptionnels qu'ils déploient afin de promouvoir la sécurité ferroviaire en Saskatchewan et en Colombie-Britannique.

À propos du Prix Roger Cyr

Nommé d'après le fondateur d'Opération Gareautrain Canada, le Prix Roger Cyr pour la sécurité ferroviaire a été remis pour la première fois en 1981. C'est une initiative conjointe d'Opération Gareautrain, de l'Association des chemins de fer du Canada et de Transports Canada. Le prix est ouvert à tous les partenaires et bénévoles d'Opération Gareautrain qui cherchent à améliorer la sécurité ferroviaire et à encourager les autres à faire de même. Un prix distinct est aussi offert aux municipalités et aux communautés canadiennes qui font une contribution exceptionnelle à la sécurité ferroviaire par des programmes de sensibilisation, de formation ou communautaires visant à réduire les incidents liés aux passages à niveau et aux intrusions.

À propos d'Opération Gareautrain Canada

Opération Gareautrain est un programme national de sécurité ferroviaire publique parrainé par Transports Canada et par l'Association des chemins de fer du Canada et ses membres, dont le CP, le CN, VIA Rail, Metrolinx, exo, West Coast Express et Genesee & Wyoming. Par l'intermédiaire de son réseau d'Ambassadeurs de la sécurité ferroviaire, de partenariats avec des conseils de sécurité, des services de police, le secteur du camionnage et des groupes communautaires, et d'outils innovateurs comme la campagne en réalité virtuelle Regarder. Écouter. Vivre., Opération Gareautrain Canada a pour objectif de sauver des vies en informant les Canadiens des risques liés aux intrusions sur la propriété des chemins de fer et au manque de prudence aux passages à niveau. Les Canadiens peuvent connaître les dernières nouvelles sur la sécurité ferroviaire en visitant le site opérationgareautrain.ca.

