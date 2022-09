L'ÉVÉNEMENT BATEAU À FLOT DE MONTRÉAL - FABULEUX!





LONGUEUIL, QC, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Jusqu'au dimanche 25 septembre, c'est le rendez-vous annuel des passionnés de nautisme : l'événement Bateau à flot de Montréal est de retour en force pour vous en mettre plein la vue avec plus de 100 embarcations neuves à vous faire découvrir!

Situé dans le Bassin Jacques Cartier au Vieux Port de Montréal, Bateau à flot de Montréal vous invite à visiter et essayer des embarcations sur l'eau pendant toute la fin de semaine. Une multitude de marques et de modèles, et des bateaux de toutes tailles allant jusqu'à 60 pieds avec le Azimut 60 Fly. Essayez un choix exceptionnel de pontons dont le tout nouveau Manitou équipé de son moteur hors-bord Rotax de BRP ! Vous préférez la voile? Deux Jeanneau Sun Odyssey 349 et 410 vous attendent. Ou encore, profitez d'une initiation gratuite à la voile avec Ohana.

Yachts, pneumatiques, bateaux de wake, bateaux de pêche ou voiliers, il y en a pour tous les goûts. Les bateaux coup de coeur sont à Bateau à flot ! Et vous pourriez profiter de rabais de fin de saison. De plus, visitez nos kiosques, renseignez-vous sur la sécurité nautique et rencontrez nos différents partenaires. Passez nous voir ! Tout le monde est invité, les grands comme les petits. Ce weekend, vous embarquez?

Procurez-vous vos billets et consultez la liste des exposants et tous les autres détails concernant le Bateau à flot de Montréal. Entrée gratuite pour les enfants et les membres plaisanciers de Nautisme Québec.

À propos de Bateau à flot et de Nautisme Québec

Cet événement de Nautisme Québec est présenté par Desjardins et nos partenaires Aviva et CW Beggs and Sons.

Nautisme Québec est une organisation à but non lucratif qui représente l'industrie du nautisme et de la plaisance à travers le Québec. Elle soutient et défend ses membres dans les différentes sphères de la sécurité nautique, du tourisme nautique et du développement durable, notamment avec son programme de certification des marinas pour la gestion et les pratiques écoresponsables.

Nautisme Québec - l'Alliance de l'industrie nautique du Québec, c'est :

Plus de 20 années d'expérience au service de l'industrie du nautisme;

250 entreprises membres réparties dans les différents secteurs de l'industrie nautique

20 000 plaisanciers abonnés à notre infolettre

SOURCE Nautisme Québec

Communiqué envoyé le 23 septembre 2022 à 08:01 et diffusé par :