Pour les Journées de la culture, le Musée de la civilisation donne accès gratuitement à Ma Maison et à son MLab Creaform





QUÉBEC, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion des Journées de la culture 2022, les vendredi 30 septembre, samedi 1er et dimanche 2 octobre, Ma Maison et le MLab Creaform du Musée de la civilisation seront accessibles gratuitement! Pendant que les petits, âgés entre 3 et 8 ans, explorent les fantastiques pièces de l'exposition jeunesse, les plus grands participent à des activités passionnantes et inédites au laboratoire de création et d'expérimentation numériques.

Teste-tu ? le vendredi 30 septembre, de 10 h 30 à 16 h 30 (sauf entre 12 h 15 et 13 h 45)

Les trois laboratoires d'innovations muséales soit le MLab Creaform du Musée de la civilisation, PRISME du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM) et le Muséolab, projet conjoint du Musée POP et du DigiHub, vous offrent une opportunité formidable de pouvoir tester leurs prototypes qui pourraient se retrouver en exposition ou ailleurs. Parmi les étonnantes innovations que chacun des labos développe, figurent :

La technologie Lifi , un réseau optique sans fil qui utilise des LED pour transmettre des données par la lumière et faire déclencher des interactifs. Un projet du MLab Creaform du Musée de la civilisation et de Lifineo. www.mlab.mcq.org et www.lifineo.com





, un réseau optique sans fil qui utilise des LED pour transmettre des données par la lumière et faire déclencher des interactifs. Un projet du www.mlab.mcq.org et www.lifineo.com XPerience , un outil pédagogique complet à l'attention des enseignants. La plateforme propose une variété d'expériences pédagogiques pré et post visite, l'accès à une visite virtuelle ainsi qu'une expérience de réalité augmentée complémentaire à vivre en classe. Une conception du Muséolab, projet conjoint du Musée POP et du DigiHub, avec la collaboration de Expertise laser 3D iSCAN et Rum&Code. www.museolab.ca





un outil pédagogique complet à l'attention des enseignants. La plateforme propose une variété d'expériences pédagogiques pré et post visite, l'accès à une visite virtuelle ainsi qu'une expérience de réalité augmentée complémentaire à vivre en classe. Une conception du avec la collaboration de Expertise laser 3D iSCAN et Rum&Code. www.museolab.ca Grâce au sympathique robot Cutii d'AlaViva, les aînés peuvent préserver leur autonomie et s'inscrire à des activités en direct animées par des artistes, des médiateurs culturels ou de simples humains passionnés de culture. PRISME, le laboratoire d'innovation en médiation numérique du MBAM. Ce laboratoire est financé par le ministère de la Culture et des Communications dans le contexte de la mise en oeuvre de la mesure 115 du Plan culturel numérique du Québec. www.mbam.qc.ca/fr/education/prisme

J'MLab, le samedi 1er et dimanche 2 octobre, à 10 h 30 et 11 h 30

Le numérique occupe une place très importante au Musée. On expérimente de nouvelles façons faire avec des guides-animateurs passionnés!

Une infinité de mouvements au MLab Creaform, les samedi 1er et dimanche 2 octobre, à 13 h 45, 14 h 45 et 16 h

Peut-on entrainer un ordinateur à danser ? Inspiré par l'exposition Vast Body. Mouvements infinis, cet atelier fait découvrir les technologies d'intelligence artificielle qui se cachent derrière cette exposition et en créent toute la magie. Une cocréation avec Digital Moment

Peindre ensemble : un vecteur d'inclusion sociale pour les personnes aînées, le samedi 1er octobre, de 10 h à 16 h

Découvrez les oeuvres créées par une vingtaine d'artistes aînés amateurs sur le thème Ensemble au bord de l'eau?.Empreinte d'un puissant message d'inclusion sociale, cette activité intergénérationnelle vise à mettre en valeur la contribution des personnes aînées au mieux-être de leur entourage à travers leur créativité. En marge de l'exposition, un atelier de création gratuit et adapté aux jeunes enfants sera offert.

SOURCE Musée de la civilisation

Communiqué envoyé le 23 septembre 2022 à 08:00 et diffusé par :