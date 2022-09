/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - Le député Marcus Powlowski fera une annonce de financement de systèmes d'énergie renouvelable/

Le député de Thunder Bay-Rainy River, Marcus Powlowski, au nom du ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, annoncera du financement pour aider le Confederation College of Applied Arts and Technology à atteindre ses...

Plus de 200 chefs d'entreprise ont approuvé les stratégies de l'alliance Mission Possible Partnership (MPP) visant à décarboniser certaines des industries dont les émissions de carbones sont les plus difficiles à éliminer de la décennie. Les nouveaux...