La Gypsum Association traduit ses documents techniques en français et en espagnol





SILVER SPRING, Md., 23 septembre 2022 /CNW/ - La Gypsum Association (GA) vient de traduire en français et en espagnol deux de ses publications référencées au Code du bâtiment. Le document GA-216-2021 Pose et Finition des Panneaux de Gyps est référencé au Code international du bâtiment comme norme appropriée pour l'installation de panneaux de gypse. Une seconde publication référencée au code, le document GA-253-2021Pose de Revetement de Gypse, est un essentiel pour installer du substrat extérieur de gypse à mat de fibre de verre - un produit de plus en plus populaire.

Le document GA-216 Pose et Finition des Panneaux de Gyps est reconnu comme étant la « bible du poseur de cloisons sèches ». Il fournit des renseignements détaillés sur l'accrochage de panneaux intérieurs de tous types et dans une diversité de situations rencontrées couramment sur le terrain. Lorsque d'autres publications de la GA fournissent plus de détails ou de précisions, le document GA-216 redirige le lecteur vers ces dernières, dont bon nombre sont accessibles gratuitement au grand public. Offert en téléchargement gratuit, le document GA-253-2021 décrit les exigences minimales pour la pose adéquate de revêtement de gypse comme substrat, ainsi que les méthodes appropriées de manutention et d'entreposage. Il inclut des tableaux utiles, dont une liste des longueurs minimales de fixation et une indiquant les valeurs de résistance au cisaillement.

La volonté d'accroître le nombre de publications techniques disponibles dans d'autres langues que l'anglais est un objectif de la GA, qui représente les fabricants étatsuniens et canadiens de panneaux de gypse. « La Gypsum Association fait un effort concerté pour offrir ces documents en français et en espagnol, afin de servir d'importantes clientèles en Amérique du Nord », a déclaré son directeur général, Stephen Meima, certification APR, Associé écologique LEED. Toutes les publications de la GA sont disponibles dans la librairie de l'Association sur le site www.gypsum.org.

Depuis 92 ans, la Gypsum Association tient le rôle de centre technique, de promotion et d'information pour l'industrie du gypse. Représentant des entreprises situées partout aux États-Unis et au Canada, l'association est basée à Silver Spring, au Maryland.

SOURCE Gypsum Association

Communiqué envoyé le 23 septembre 2022 à 07:54 et diffusé par :