Trina Solar maintient son classement « AAA » selon le rapport sur la bancabilité de PV Tech pour le 3e trimestre de 2022





CHANGZHOU, Chine, 23 septembre 2022 /CNW/ - Trina Solar, le principal fournisseur mondial de solutions complètes dans le domaine de l'énergie photovoltaïque et de l'énergie intelligente, figure de nouveau dans la catégorie « AAA », la catégorie la plus élevée, selon le dernier rapport de classement sur la bancabilité des technologies associées aux modules photovoltaïques pour le troisième trimestre de 2022, publié par PV-Tech.

Sur la base de la fabrication et de la santé financière des entreprises, le rapport classe la bancabilité des fournisseurs de modules photovoltaïques selon les catégories AAA, la catégorie la plus élevée, à C, la catégorie la plus basse. Trina Solar figure en tête de liste, ce qui montre qu'elle a été pleinement reconnue par les autorités internationales sur le plan de la technologie, des produits et du financement.

Le principe axé sur le coût actualisé de l'énergie soutient la valeur supérieure des modules Vertex de plus de 600 W

Récemment, Trina Solar a mis de l'avant le principe axé sur le coût actualisé de l'énergie, ce qui signifie qu'il est possible d'obtenir un coût actualisé de l'énergie inférieur tout en offrant une solution supérieure sur le plan de la puissance, de l'efficacité de la fiabilité et du rendement énergétique. Les modules Vertex de plus de 600 W de Trina atteignent une augmentation de puissance de 125 W à 130 W, et l'efficacité du module augmente de 0,3 % à 0,5 %. En ce qui concerne le rendement énergétique, les données empiriques montrent que le rendement énergétique des modules Vertex de plus de 600 W est d'au moins 2,1 % supérieur à celui des modules de référence. Les tests empiriques ont été menés par TÜV Rheinland et CPVT à l'échelle mondiale.

Grâce à la grande fiabilité des modules photovoltaïques, Trina Solar figure au premier rang du classement de PVEL pour la huitième année consécutive et est classée comme une « grande réussite mondiale » selon RETC pour trois années consécutives.

Associée à la technologie de type N, la technologie 210 reste à la pointe du secteur

Trina Solar continuera d'être un chef de file de l'industrie en mettant au point des produits de type N à haut rendement énergétique et en formant un écosystème pertinent. En août, le rendement d'ouverture du module Vertex de type N de Trina Solar, qui utilise du silicium monocristallin, a atteint 24,24 %, établissant ainsi un nouveau record mondial pour les modules i-TOPCon industriels de type N de grande surface.

D'ici à la fin de 2022, la capacité de production de modules i-TOPCon de type N de Trina Solar devrait atteindre 8 GW. La nouvelle capacité de production mise en place dans le parc industriel de Qinghai est constituée de 210 modules appuyés par la technologie des cellules de type N de nouvelle génération. Grâce à leur taille de 210 mm, leur puissance de plus de 600 W et leurs cellules de type N, les produits de Trina Solar continueront à mieux servir ses clients finaux en leur offrant une valeur ajoutée.

Résultats financiers stables et grande bancabilité

Le secteur d'activité des modules photovoltaïques de l'entreprise a continué de prospérer. Au cours du premier semestre de cette année, les expéditions de modules photovoltaïques de Trina Solar ont atteint 18,05 GW, soit 72 % de plus qu'au cours de la période correspondante de l'année précédente, et sa part de marché a augmenté pour atteindre 15 %. Les expéditions de 210 modules représentaient plus de 80 % de ses expéditions totales au cours du premier semestre. Trina Solar a expédié plus de 30 GW de modules 210, tandis que l'ensemble du secteur a enregistré des expéditions de plus de 50 GW de modules 210 en juin.

Outre la note AAA qui a été attribuée à Trina Solar selon le rapport sur la bancabilité de PV Tech, l'entreprise a également obtenu la reconnaissance du marché financier et d'établissements renommés. Trina Solar a obtenu une note de 100 % dans le cadre de l'enquête Bloomberg New Energy Finance sur la bancabilité pendant six années consécutives. Et les modules Vertex ont offert un rendement exceptionnel dans les facteurs clés de l'étude de bancabilité des modules photovoltaïques Trina Solar réalisée par UL.

SOURCE Trina Solar Co., Ltd

Communiqué envoyé le 23 septembre 2022 à 07:20 et diffusé par :