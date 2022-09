Moyens de pression des employés en grève : La SQDC accueille favorablement la nouvelle ordonnance d'injonction rendue hier par la Cour supérieure du Québec





MONTRÉAL, le 23 sept. 2022 /CNW Telbec/ - La Société québécoise du cannabis (SQDC) accueille favorablement la décision de la Cour supérieure du Québec d'émettre une ordonnance d'injonction provisoire visant à encadrer les manifestations ou le piquetage afin d'éviter que des gestes illégaux ou illégitimes ne perdurent ou qu'ils puissent mener à des débordements. Il s'agit de la troisième rendue par la Cour supérieure du Québec depuis le 23 juin.

La SQDC reconnaît le droit d'association et le droit des employés à exercer des moyens de pression prévus aux lois en vigueur. L'ordonnance vient appuyer la volonté de la Société d'offrir un environnement sécuritaire à ses employés ainsi qu'à ses clients pour mener à bien sa mission de conversion du marché illégal.

À propos de la négociation avec le SCFP

La SQDC compte 90 succursales dont la moitié ne sont pas syndiquées. Le conflit de travail actuel ne vise que 22 des 28 succursales représentées par le SCFP. Les employés de ces succursales sont en grève générale depuis le 30 mai dernier. Notons que les employés de deux des 28 succursales SCFP, soient St-Nicolas et Alma, ont décidé de ne pas déclencher de grève et sont toujours au travail.

La SQDC déploie des efforts pour maintenir son service à la clientèle dans ses succursales, incluant celles visées par la grève qui demeurent ouvertes, mais selon des horaires réduits. La clientèle a par ailleurs toujours accès aux achats en ligne sur le SQDC.ca. Il est important pour la Société de continuer d'exercer sa mission. Les informations sur les horaires allégés sont disponibles sur SQDC.ca.??

La SQDC espère toujours en arriver à une entente négociée, à la satisfaction des parties, et elle est disponible pour s'assoir à la table de négociation en tout temps. Soulignons que la SQDC a conclu une entente en juin dernier avec la CSN et les 17 succursales qu'elle représente.

À propos de la Société québécoise du cannabis (SQDC)?

La SQDC a pour mandat d'assurer la vente de cannabis au Québec en priorisant la protection de la santé et la sécurité de sa clientèle. Elle s'engage à proposer des produits de qualité et à moindre risque, ainsi qu'à informer et éduquer les consommateurs sur les moyens de minimiser les impacts du cannabis sur leur santé. L'objectif à long terme est de réduire la portée du marché noir au Québec. Filiale de la Société des alcools du Québec (SAQ), la SQDC est constituée en tant que compagnie à fonds social et est une organisation distincte gérée de façon indépendante de la SAQ. Tous les profits de la Société sont versés dans un fonds qui sera réinvesti notamment en prévention et en recherche en matière de cannabis. Pour plus de renseignements, visitez sqdc.ca.??

