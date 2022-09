Image Navigation Ltd: Lancement du nouveau Système de Navigation Semi-robotique (IGI)





Congrès de l'Académie européenne d'ostéointégration (EAO) à Genève.

September 29-October 1.

FORT LEE, N.J., 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Image Navigation Ltd., un pionnier des systèmes de navigation de chirurgie dentaire implantaire, lancera la seconde génération de son système de navigation 3D (IGI) lors du congrès EAO à Genève la semaine prochaine, a annoncé la société aujourd'hui.

Le système IGI apporte une précision inégalée dans la navigation dentaire en plus de la fonction robotique innovative de cette nouvelle génération contribuant à un système plus sécuritaire dans le domaine de l'implantologie dentaire.

En effet, cette nouvelle fonction robotique d'arrêt automatique, rend inactive le forêt dentaire du chirurgien si celui-ci se trouve en dehors de la trajectoire chirurgicale programmée. Auto-stop

Le patient-connecteur nouvellement breveté par Image Navigation Ltd permet un workflow plus simple et facile pour le chirurgien, sans compromettre la précision du système, évaluée à moins d'un millimètre et lui permettant de rester concentrer sur le patient plutôt que de surveiller constamment la stabilité du connecteur.

Lawrence Obstfeld, PDG d'Image Navigation, a déclaré :

« Notre IGI 2.0 est comparable à Waze pour l'implantologie dentaire, offrant la plus grande précision en chirurgie implantaire avec la sécurité robotique ? mais sans être encombrant et coûteux. Le chirurgien navigue en temps réel, selon le plan préétabli. L'arrêt automatique désactivera le foret dentaire au cas où le chirurgien ne suit pas correctement les indicateurs affichés à l'écran. Cette nouvelle génération IGI 2.0 inaugurera une ère passionnante dans le domaine de la dentisterie naviguée et robotisée ».

IGI permet d'étendre l'utilisation des scanners dentaires 3D de diagnostic et de la planification à la procédure chirurgicale proprement dite. L'image CT préopératoire est utilisée comme une carte détaillée à l'écran, fournissant au chirurgien une visualisation précise en temps réel de la direction, de la position et de la profondeur du forèt dentaire.

La base actuelle d'utilisateurs de scanner 3D à faisceau conique est de 120 000 scanners dentaires dans le monde, ce qui représente environ 5 milliards de dollars d'investissement en capital.

La version 2.0 d'IGI devrait arriver sur le marché européen au premier semestre 2023.

Image Navigation Ltd. exposera le nouvel IGI 2.0 au congrès de l'Académie Européenne d'ostéointégration, au Palexpo Genève, Suisse, du 29 septembre au 1er octobre, stand H31.

Qui sommes nous?

Image Navigation Ltd., avec des bureaux aux États-Unis et la filiale R&D basée à Jérusalem, en Israël, se concentre sur la recherche, le développement et la fabrication de technologies avancées de navigation chirurgicale. Son système phare d'implant guidé par l'image (IGI) étend l'utilisation des images de tomodensitométrie 3D à faisceau conique, du diagnostic et de la planification aux applications chirurgicales en temps réel, pour permettre aux dentistes et aux chirurgiens-dentistes d'effectuer des procédures d'implant dentaire précises, prévisibles et reproductibles. www.image-navigation.com

