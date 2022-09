Les leaders industriels soutiennent les projets d'aluminium, d'ammoniac et d'acier à émissions nulles





L'alliance Possible Mission Partnership ouvre la voie vers la décarbonisation de la production de matériaux

NEW YORK, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Plus de 200 chefs d'entreprise ont approuvé les stratégies de l'alliance Mission Possible Partnership (MPP) visant à décarboniser certaines des industries dont les émissions de carbones sont les plus difficiles à éliminer de la décennie.

Les nouveaux programmes publiés à l'occasion de la Semaine du climat de New York pour la production de matériaux avec des émissions quasi nulles (aluminium, ammoniac et acier) ont reçu le soutien de plus de 60 entreprises, portant à plus de 200 le nombre de soutiens aux stratégies de transition industrielle (ou « STS » pour « Sector Transition Strategies ») publiées par l'alliance MPP, qui incluent également l'aviation, le transport maritime et le transport routier.

Les signataires illustrent la dynamique croissante des entreprises ambitieuses, notamment les sidérurgistes ArcelorMittal, Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Liberty Steel, SSAB, Rio Tinto, Tata Steel, thyssenkrupp et Vale ; les producteurs d'aluminium Alcoa, Rio Tinto et EGA ; et dans le secteur de l'ammoniac, CF Industries, BASF, SABIC et Yara, ainsi que les fournisseurs d'énergie renouvelable Ørsted, Iberdrola et ACWA Power. Les trois premiers secteurs cités contribuent conjointement à environ 17 % des émissions mondiales de GES.

Lors des réunions sur l'impact sur le développement durable du Forum économique mondial de ka Semaine du climat, MPP, une alliance d'organisations de premier plan oeuvrant à la décarbonisation des industries dont les émissions sont les plus difficiles à réduire, a présenté deux nouveaux rapports sur les STS pour l'aluminium et l'ammoniac, ainsi qu'une stratégie actualisée pour l'acier. Parmi les participants figuraient des industriels de premier plan et des représentants gouvernementaux et du secteur financier.

Selon Matt Rogers, PDG de MPP : « Ces programmes de transition sont pertinents sur le plan opérationnel et soutenus par l'industrie. Ce ne sont ni des chimères ni des promesses en l'air. Nous savons comment réduire les émissions, en commençant par déployer les ressources et les technologies disponibles aujourd'hui. Il est impératif d'agir maintenant, dans notre décennie : nous travaillons avec l'industrie, les chaînes d'approvisionnement et la finance pour fournir une réflexion claire et des plans ressources par ressources pour rendre le zéro net viable ».

Chaque stratégie de transition industrielle repose sur le déploiement des technologies disponibles d'ici à 2030, une date qui se rapproche pour les entreprises historiques exploitant des actifs de la vieille économie. Les rapports détaillent les exigences spécifiques (avec des jalons d'économie réelle) en matière d'énergie propre, d'installations industrielles nouvelles ou modernisées et de réforme des politiques afin de respecter les budgets carbone du secteur alignés sur l'objectif de l'Accord de Paris visant à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au-dessus des niveaux préindustriels d'ici 2050.

Faustine Delasalle, vice-présidente de la Commission pour la transition énergétique (ou Energy Transitions Commission - ETC), partenaire-fondateur de l'alliance MPP, a déclaré : « Le soutien apporté à ces stratégies par plus de 200 chefs d'entreprise renvoie un message d'espoir : les entreprises du monde entier s'engagent à investir à grande échelle pour une économie zéro émission nette. Les données produites par l'ETC et les partenaires de l'alliance MPP permettront de définir des objectifs et des actions pour les entreprises des principales chaînes de valeur, ainsi que pour les institutions financières et les gouvernements, et nous aideront tous à responsabiliser les décideurs. »

Dans le secteur de l'acier, il est essentiel de faire progresser rapidement les projets de rupture et d'accroître l'offre d'acier primaire proche produit avec des émissions quasi nulles pour rester dans le cadre d'un budget carbone sectoriel aligné sur celui de l'Accord de Paris. L'alliance MPP estime que la commercialisation des technologies pour le zéro émission nette coûterait jusqu'à 200 milliards de dollars par an, ce qui impliquerait une augmentation significative de la demande d'hydrogène, d'électricité propre et de gaz naturel, mais un déclin marqué de l'énergie au charbon.

Sanjiv Paul, vice-président chargé de la sécurité, de la santé et de la durabilité chez Tata Steel, a affirmé : « Cette stratégie a exposé les défis que doit relever l'industrie sidérurgique pour se décarboniser. Nous collaborons avec les fournisseurs, les partenaires en aval, les jeunes entreprises, les universités et les communautés dans notre zone d'influence afin d'atténuer la menace du changement climatique. »

L'aluminium joue un rôle essentiel dans la décarbonisation de l'économie mondiale. La stratégie de transition industrielle de l'alliance MPP pour l'aluminium primaire mobiliserait de l'énergie propre, une meilleure efficacité des matériaux et le recyclage à un coût pouvant atteindre 1 000 milliards de dollars pour réduire les émissions de carbone de 95 %. Dans un scénario de maintien du statu quo, le secteur émettra un total de 37 gigatonnes de carbone d'ici 2050, soit un dépassement de plus du double du budget carbone de 15 gigatonnes fixé par l'Accord de Paris.

Abdulnasser Bin Kalban, PDG d'Emirates Global Aluminium, s'est exprimé à ce sujet : « L'aluminium joue un rôle essentiel dans la décarbonisation à l'échelle de l'économie, mais la façon dont l'aluminium est fabriqué a également son importance. La décarbonisation de l'aluminium d'ici 2050 nécessite une coopération rapide et proactive avec d'autres secteurs, qu'il s'agisse de développer davantage d'énergies renouvelables ou de concevoir des produits finaux facilement recyclables. La feuille de route de Mission Possible Partnership nous aidera à accomplir cette grande tâche. »

MPP prévoit que la demande d'ammoniac pourrait être multipliée par six d'ici 2050, grâce aux nouveaux marchés de l'ammoniac vert comme carburant marin et pour la production d'électricité. Le secteur du transport maritime est susceptible de faire ou de défaire la demande d'ammoniac à émissions quasi nulles. La cohésion des décideurs politiques en vue d'adopter, de certifier et de développer la nouvelle application de l'ammoniac en tant que carburant marin sera essentielle à cette transition.

Les nouveaux rapports sur les stratégies de transition industrielle concernent les stratégies pour l'aviation, le transport routier, le transport maritime et l'acier. La publication des stratégies pour le béton et le ciment, ainsi que pour le secteur des produits chimiques, est prévue pour cette année.

L'alliance Mission Possible Partnership (MPP) est une alliance de leaders climatiques visant à renforcer les efforts de décarbonisation de certaines des industries qui émettent le plus de gaz à effet de serre au monde. En s'appuyant sur le pouvoir de rassemblement, le talent et l'expertise d'organisations mondiales de premier plan en matière d'action climatique, MPP vise à déclencher une transformation vers le zéro émission nette dans sept secteurs industriels : l'aviation, le transport maritime, le transport routier, l'acier, l'aluminium, les produits chimiques et le béton. L'alliance MPP est dirigée par quatre partenaires principaux : la Commission pour la transition énergétique, RMI, la We Mean Business Coalition et le Forum économique mondial. Notre objectif est d'inciter une communauté engagée de PDG d'industries à fortes émissions de carbone - ainsi que leurs financiers, clients et fournisseurs - à se mettre d'accord et à agir pour décarboniser l'industrie et le transport au cours de cette décennie.

