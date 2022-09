Le quartier de Lujiazui à Shanghai signe des contrats avec plus de 30 prestataires de services internationaux





SHANGHAI, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Plus de 30 institutions internationales de services professionnels ont signé mardi des contrats pour ouvrir des succursales à Lujiazui, une zone financière de Shanghai, a annoncé mardi le Bureau administratif de Lujiazui de la zone pilote de libre-échange de Chine (Shanghai).

Mardi, environ 200 représentants des plus grands cabinets d'expertise comptable, cabinets d'avocats, cabinets de conseil et autres prestataires de services professionnels haut de gamme ont participé à une réunion sur la promotion de Lujiazui en tant que centre mondial d'informations et de services en matière d'investissement.

Lors du sommet, des institutions de services professionnels telles que DLA Piper, Mazars et CBRE ont également signé des accords de coopération stratégique avec le bureau pour promouvoir les investissements.

La zone financière de Lujiazui compte déjà de nombreux fournisseurs de services juridiques, comptables, de conseil et de ressources humaines parmi les plus éminents au monde.

Un plan de développement des prestataires internationaux de services professionnels, publié mardi par le bureau, vise à attirer davantage d'institutions de services professionnels de premier plan et intelligentes et à promouvoir un développement industriel de haute qualité, a déclaré Yuan Yefeng, directeur adjoint du bureau administratif de Lujiazui.

Légende : Signature d'un contrat de résidence entre la zone financière de Lujiazui et des représentants de sociétés de services professionnels

Légende : Signature d'un protocole d'accord entre la zone financière de Lujiazui et des représentants de sociétés de services professionnels

