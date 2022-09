Les salaires des Canadiens ont dépassé les projections de 2022 et devraient augmenter de 3,93 pour cent en 2023, ce qui représente une deuxième année marquée par des augmentations importantes





LifeWorks, un important fournisseur de solutions numériques et en personne de mieux-être global, a publié aujourd'hui les résultats de sa 40e Enquête annuelle sur les prévisions salariales, révélant que les salaires de base des Canadiens seront beaucoup plus élevés que prévu au départ. Ils ont augmenté de 4,01 pour cent en 2022 et devraient grimper de 3,93 pour cent en 2023.

Quelques conclusions importantes sur les augmentations salariales :

En 2022, la hausse réelle moyenne du salaire de base a été de 4,01 pour cent en excluant les gels de salaires et de 3,77 pour cent en incluant les gels de salaires. En 2022, 5,7 pour cent des organisations ont gelé les salaires de base.

En 2023, les employeurs prévoient une augmentation des salaires de base annuels de l'ordre de 3,93 pour cent en moyenne, en excluant les gels de salaires, et de 3,86 pour cent en incluant les gels de salaires. Cela signifie que très peu d'organisations (1,52 pour cent) prévoient geler leurs salaires de base.

Commentaires d'Al Kiel, associé principal, Solutions retraite et financières :

« L'an passé, nous avions projeté des hausses du salaire de base de 2,67 pour cent. Les augmentations réelles ont en fait atteint 4,01 pour cent, ce qui démontre que les organisations canadiennes se sont adaptées à plusieurs enjeux, comme les pressions du marché, l'inflation et la pénurie de main-d'oeuvre. En prévision de 2023, nous prévoyons une augmentation continue du salaire de base moyen pour que les employeurs puissent attirer et fidéliser des employés talentueux et ainsi leur permettre d'améliorer les résultats de l'entreprise. »

Les organisations subissent de nombreuses répercussions attribuables à l'inflation et à la pénurie de main-d'oeuvre

65 pour cent des organisations indiquent une augmentation des coûts de rémunération résultant de la pression du marché externe attribuable à l'inflation et à la pénurie de main-d'oeuvre.

58 pour cent des organisations mentionnent le besoin de rajuster les salaires des employés actuels pour être équitables avec celui des nouveaux employés.

44 pour cent des organisations disent avoir plus de difficulté à contrôler leur budget salarial.

28 pour cent des organisations signalent que des défis supplémentaires les empêchent d'atteindre leurs objectifs financiers.

Commentaires de Guylaine Béliveau, associée adjointe, Services-conseils en rémunération :

« Nos données font clairement ressortir la pénurie de main-d'oeuvre comme étant l'un des principaux facteurs qui contribuent aux augmentations de salaire, au moment même où les employés canadiens vivent des difficultés financières accrues, attribuables notamment à la montée de l'inflation et des taux d'intérêt. Notre plus récent rapport de l'Indice de mieux-être financier a révélé que plus du quart des Canadiens s'inquiètent de leur capacité à assumer leurs frais de subsistance de base. Pour que les organisations puissent lutter contre ce phénomène, elles ne doivent pas seulement miser sur les salaires et les mesures incitatives, mais également offrir des modalités de travail flexibles, des ressources en mieux-être financier et mental, de même que des perspectives de croissance. »

Pour lire le rapport sommaire, qui met en lumière les différences sectorielles et régionales au Canada, et en apprendre davantage sur le groupe de Services-conseils en rémunération de LifeWorks, visitez la section sur notre site.

LifeWorks est une filiale à part entière de TELUS qui exerce maintenant ses activités au sein de TELUS Santé à la suite de sa récente acquisition.

À propos de l'Enquête sur les prévisions salariales

La 40e Enquête annuelle sur les prévisions salariales de LifeWorks présente les résultats d'une analyse des réponses obtenues en juillet et août 2022. Les données proviennent d'un large éventail de secteurs d'activité, représentant 548 organisations au Canada, et fournissent des renseignements sur les pourcentages d'augmentation réelle des budgets salariaux des cinq dernières années, ainsi que les augmentations prévues pour l'année à venir, ainsi que d'autres données.

À propos de TELUS Santé

TELUS Santé est une entreprise mondiale offrant des services cliniques et des solutions numériques dans plus de 160 pays. Grâce à un éventail complet de soins primaires et préventifs, elle contribue à la santé physique, mentale et financière des gens ainsi qu'à leur mieux-être. En misant sur la technologie pour offrir des solutions et des services connectés en personne et virtuels, TELUS Santé facilite l'accès aux soins et révolutionne la circulation de l'information dans le secteur de la santé. Ce faisant, elle améliore la collaboration, l'efficacité et la productivité au profit des médecins, des pharmaciens, des autorités sanitaires, des fournisseurs de soins de santé paramédicaux, des assureurs, des employeurs et des gens de partout dans le monde. Elle progresse ainsi vers l'atteinte de son objectif : transformer les soins de santé et donner aux gens les moyens de prendre leur santé en main.

Formée de professionnels de la santé reconnus et passionnés, notre équipe clinique fournit des soins de premier ordre axés sur la personne à des centaines de milliers d'employeurs, de professionnels et de membres de leur famille.

Pour en savoir plus, consultez www.telussante.com.

