Application SaaS de gestion de la qualité QMex déployée dans six pays





La numérisation des systèmes de gestion de la qualité, qui jouent un rôle déterminant dans les décisions d'achat des consommateurs et assurent la sécurité de l'audit pour la conformité réglementaire, s'est accélérée. Dans une enquête sur les secteurs cosmétique et pharmaceutique, 56% des consommateurs s'attendent à ce que les entreprises aient déjà numérisé leurs systèmes de gestion de la qualité.

Nadi Tanca, responsable informatique de BTS, le développeur de logiciels de gestion de la qualité de QMex, a déclaré : «Aujourd'hui, les entreprises travaillent à bâtir la confiance, et à une époque où la confiance est la principale devise en affaires, la gestion de la qualité est devenue une fonction essentielle pour toutes les entreprises.»

«Les logiciels de gestion de la qualité offrent des avantages concurrentiels»

Expliquant que les systèmes numériques de gestion de la qualité peuvent aider les entreprises à obtenir des avantages concurrentiels, Tanca a poursuivi en expliquant comment QMex permet aux entreprises qui ont de bonnes pratiques de fabrication (BPF) dans le domaine pharmaceutique, l'équipement médical, les industries des cosmétiques et des compléments alimentaires pour numériser leurs systèmes de gestion de la qualité. « Avec QMex, les clients peuvent exécuter leurs systèmes de gestion de la qualité conformément aux normes internationales telles que GxP, FDA 21 CFR Part 11, Data Integrity, ISGE GAMP. QMex garantit que les fabricants peuvent réussir les inspections de la FDA, de la MHRA, de l'UE et de l'OMS. »

Le secteur des logiciels de gestion de la qualité devrait atteindre USD 16,67 milliards

QMex est préféré par plus de 90 entreprises dans 6 pays, car il garantit que leur processus de gestion de la qualité est entièrement transparent et sécurisé. Selon GrandviewResearch, la taille de l'industrie des logiciels de gestion de la qualité atteindra USD 16,67 milliards d'ici 2028. Tanca a ajouté : "QMex dispose d'une structure modulaire exceptionnellement flexible, qui peut être intégrée de manière transparente dans les applications commerciales pour fournir des solutions optimisées, sécurisées et personnalisables qui sont stables et flexibles en même temps. Nous sommes à juste titre fiers de pouvoir dire que depuis 2011, BTS Bili?im a aidé plus de 200 clients dans leur parcours numérique. »

