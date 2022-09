IDP annonce son intention d'acquérir Intake Education





IDP Education a annoncé aujourd'hui son intention d'accueillir Intake Education, une organisation d'éducation internationale de premier plan, au sein de son équipe mondiale.

Culturellement proches, IDP et Intake sont unies par le soutien de qualité qu'elles fournissent aux étudiants internationaux et les services de pointe qu'elles confèrent aux institutions partenaires.

Par cette acquisition, Intake apporte à IDP trois décennies de leadership dans le secteur de l'éducation internationale au Royaume-Uni.

Basés dans 10 pays et fiers d'accorder la priorité aux étudiants, les employés d'Intake apporteront une expertise, une expérience et une diversité supplémentaires à l'équipe mondiale d'IDP comprenant 5000 employés.

Murray Walton, Directeur Général par intérim de l'IDP, a déclaré qu'en accueillant Intake dans son équipe, l'IDP sera en mesure d'aider les étudiants dans un plus grand nombre de pays et leur permettre d'accéder à l'éducation internationale.

« Ensemble, l'IDP et Intake unies deviendront le leader mondial incontesté pour les étudiants voulant poursuivre leurs études à l'étranger », a déclaré M. Walton.

En outre, M. Walton a déclaré qu'IDP a été attirée par l'intégrité d'Intake et ses valeurs centrées sur le client dans un marché qui peut être bruyant.

« Tout comme l'IDP, les équipes d'Intake ont à coeur d'obtenir d'excellents résultats pour leurs étudiants et leurs institutions partenaires.

« Nous sommes tous deux fiers d'être aux côtés de nos étudiants, commençant par la première question jusqu'à l'entrée en classe », a-t-il ajouté.

De sa part, Pieter Funnekotter, Directeur Général d'Intake, a déclaré qu'Intake rendra IDP plus forte.

« En rejoignant l'équipe d'IDP, Intake contribuera à la croissance du secteur de l'éducation internationale et aidera à créer une nouvelle norme pour aider les étudiants à atteindre leurs objectifs mondiaux », a déclaré M. Funnekotter.

En effet, l'IDP va acquérir les bureaux d'Intake basés au Nigeria, au Ghana, au Kenya, aux Philippines, en Thaïlande, à Taiwan, en Inde et au Royaume-Uni.

« A court terme, Intake continuera à opérer sous sa marque et sa structure actuelles pour permettre aux deux organisations de s'aligner davantage et de comprendre les opportunités de rapprochement », a déclaré M. Walton.

« L'empreinte géographique d'Intake complète le réseau mondial d'IDP. Sur certains marchés comme les Philippines et la Thaïlande, IDP et Intake sont les deux leaders incontestés du marché, tandis que dans d'autres régions, comme l'Afrique de l'Ouest et Taïwan, l'IDP peut apprendre de la présence d'Intake sur le marché », a déclaré M. Walton.

Il convient de noter que l'accord devrait être finalisé en novembre et la transaction est soumise aux conditions de réalisation habituelles.

