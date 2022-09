Tenue du forum multiculturel mondial des jeunes « Rêves de jeunesse, ensemble vers la croissance », un événement sino-grec





BEIJING, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Le 20 septembre, à l'occasion du 50ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et la Grèce, l'événement sino-grec intitulé « Rêves de jeunesse, ensemble pour la croissance » a eu lieu dans le cadre du forum multiculturel mondial des jeunes, parrainé conjointement par Guohua Energy Investment Co., Ltd. de China Energy Investment et le Center for International Cultural Communication of China International Communications Group (CICG), s'est tenu à Beijing et à Athènes par le biais d'une liaison vidéo.

Les invités d'honneur d'institutions gouvernementales et d'entreprises chinoises et grecques ont tenu un dialogue en ligne par liaison vidéo avec de jeunes représentants grecs d'entreprises chinoises en Grèce, de jeunes représentants chinois d'entreprises et d'universités, et des personnes de divers secteurs, notamment des célébrités de l'Internet grec. Tous les participants ont pu profiter d'échanges chaleureux et amicaux sur des sujets tels que l'amitié traditionnelle, l'histoire et la culture, et les histoires d'entreprise entre les deux pays.

M. Ioannis Smyrlis, secrétaire général du Ministère grec des Affaires étrangères, M. Georgios Iliopoulos, ambassadeur de Grèce en Chine, M. Xiao Junzheng, ambassadeur de Chine en Grèce, Lu Cairong, vice-président du CICG, et Yang Jiping, vice-directeur général de China Energy Investment Corporation, ont été invités à assister à l'événement et à y prononcer des discours.

L'événement s'est articulé autour de plusieurs thèmes dans deux lieux différents. Lors de la session de dialogue avec les jeunes, des représentants du Centre pour l'énergie verte et l'architecture de Guohua Energy Investment Co., Ltd., d'Europe Renewable Energy et de l'Institut de recherche CNOOC ont partagé le développement et l'application pratique de l'énergie verte mondiale, ainsi que les succès de la transformation et de la mise à niveau des entreprises énergétiques chinoises face à un nouveau cycle de révolution scientifique et technologique et de transformation industrielle. Des représentants des employés grecs de la Bank of China, de Huawei et de ZTE ont partagé leurs sentiments sur le travail dans les entreprises chinoises et leurs points de vue sur l'esprit d'entreprise chinois.

Des représentants de l'Institut Confucius de l'Université de Thessalie, de l'Institut Confucius des affaires d'Athènes et d'autres institutions et sociétés ont échangé sur l'histoire et la culture de la Chine et de la Grèce ainsi que sur l'apprentissage des langues avec le professeur de l'École d'histoire de l'Université normale de la capitale et le professeur de l'École d'histoire et de culture de l'Université de Shandong. Ce dialogue chaleureux, dynamique et amical a permis aux jeunes des deux pays de mieux se comprendre et d'entretenir une amitié plus étroite, favorable aux échanges entre les deux civilisations.

L'Initiative sino-grecque sur le développement durable de la jeunesse a été officiellement lancée, prenant à témoin les invités et les représentants de la jeunesse de Chine et de Grèce. L'Initiative propose que les jeunes des deux pays s'unissent pour promouvoir l'Agenda 2030 des Nations Unies pour le développement durable et contribuer à bâtir une meilleure planète.

Au cours de l'événement, les sites d'Athènes et de Beijing ont également présenté des danses traditionnelles et des instruments de musique de la Chine et de la Grèce respectivement, mettant en lumière le charme et l'harmonie de ces deux anciennes civilisations.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1905038/Beijing_Session__above__Athens_Session__below__Real_time_Video_Link.jpg

