CGTN : La diplomatie des grands pays profite au monde entier





BEIJING, 22 septembre 2022 /CNW/ - Le conseiller d'État chinois et ministre des Affaires étrangères Wang Yi participe au débat général de la 77e session de l'Assemblée générale des Nations Unies qui se déroule du 18 au 25 septembre. En marge du débat général, Wang Yi organise des réunions avec divers représentants d'autres pays et dirigeants de l'ONU pour discuter de leurs relations avec la Chine et des défis auxquels le monde est confronté.

Dans le deuxième épisode de la série de 10 intitulée « The China Path: A Panoramic Decoding », publié par CGTN, l'article intitulé « Major-country diplomacy benefits the world-at-large » (La diplomatie des grands pays profite au monde entier) explique comment la Chine peut contribuer à résoudre les problèmes mondiaux. L'article soutient que le multilatéralisme peut aider à atténuer l'impact des questions difficiles, et qu'il est donc un véhicule important pour un nouveau type de relations internationales porté par une coopération mutuellement bénéfique.

Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a dit un jour que « la Chine est devenue le pilier le plus important du multilatéralisme et une force indispensable et fiable pour la paix et le développement dans le monde ». Depuis le 18e Congrès national du Parti communiste chinois, la Chine a accueilli une série d'événements diplomatiques. Le pays s'est aussi ouvert au monde extérieur d'une façon sans précédent grâce à des programmes comme la « Belt and Road Initiative » (BRI).

En 2021, le commerce transfrontalier de la Chine avec les pays membres de la BRI a enregistré une croissance de 23,6 %, soit 2,2 % de plus que le taux de croissance global du commerce extérieur de la Chine au cours de la même période. Les exportations entre la Chine et les membres de la BRI ont augmenté pour atteindre environ 6,59 billions de yuans, soit une hausse de 21,5 %, alors que les importations ont augmenté de 26,4 % pour atteindre 5,01 billions de yuans. La Chine a signé plus de 200 documents avec 149 pays et 32 organisations internationales favorisant la collaboration dans le cadre de la BRI.

Alors que l'humanité fait face à un déficit croissant en matière de gouvernance, de confiance, de développement et de paix, le monde d'aujourd'hui est témoin de changements à une échelle jamais observée depuis le début du siècle. La communauté internationale se tourne vers la Chine pour obtenir des biens publics mondiaux de meilleure qualité et en plus grande quantité. Dans son discours à l'Assemblée générale des Nations Unies, le 21 septembre 2021, le président Xi Jinping a proposé une initiative de développement mondial pour améliorer le bien-être de tous les peuples et réaliser le développement humain dans son ensemble.

Le développement doit être durable et partagé par tous. En renouvelant ses engagements à l'égard des objectifs de développement durable, en revitalisant ses partenariats mondiaux et en relançant la coopération internationale en matière de développement, la Chine a établi une feuille de route pour combler le fossé du nord au sud et s'attaquer aux déséquilibres sur le plan du développement afin de réaliser son programme de développement durable pour 2030.

