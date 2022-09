CATL et FlexGen signent un accord pluriannuel de 10 GWh de fourniture de systèmes de stockage d'énergie par batterie





Cette annonce fait suite à l'accession de FlexGen au rang de premier intégrateur américain de stockage d'énergie à recevoir la désignation de fournisseur de services agréé par CATL

ANAHEIM, Californie, 23 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), un leader mondial des nouvelles technologies innovantes en matière d'énergie, a annoncé aujourd'hui qu'il avait signé un contrat-cadre d'approvisionnement avec FlexGen Power Systems, Inc. (FlexGen), le principal fournisseur de plateformes technologiques et de solutions de stockage d'énergie, pour fournir 10 GWh d'équipements de stockage d'énergie de pointe de CATL sur une période de trois ans.

CATL fournira à FlexGen EnerC, un système de batterie à refroidissement liquide conteneurisé. Avec une protection anticorrosion de type IP55 et C5, EnerC est capable de répondre aux exigences de diverses conditions climatiques difficiles, garantissant un fonctionnement sûr et fiable de l'ensemble du système sur une période de 20 ans. Grâce à sa conception de refroidissement liquide hautement intégré, leader sur le marché, la densité énergétique de EnerC peut atteindre 259,7 kWh par mètre carré, soit une augmentation de près de 200 % par rapport aux systèmes de refroidissement par air traditionnels.

La plateforme du système de gestion de l'énergie HybridOStm de FlexGen alimentera les systèmes de stockage d'énergie déployés avec CATL afin de fournir une capacité avancée et fiable pour les services publics, le marché concurrentiel de l'électricité, ainsi que les projets de services publics municipaux et coopératifs. La plateforme HybridOStm alimente actuellement des systèmes de stockage d'énergie à haute performance au Texas, en Californie et partout en Amérique du Nord.

Cette annonce fait suite à la nomination de FlexGen en tant que fournisseur de services autorisé par CATL pour fournir des services d'entretien et d'optimisation sur les équipements de stockage d'énergie par batterie de CATL. La désignation de FlexGen ouvre un réseau de service étendu pour l'équipement CATL en Amérique du Nord tout en approfondissant le partenariat entre les deux sociétés qui s'étend maintenant à plus de 2,5 GWh de projets de systèmes de stockage d'énergie.

Les perspectives de déploiement du stockage d'énergie pour soutenir la transition énergétique et renforcer la résilience de l'infrastructure du réseau n'ont jamais été aussi bonnes. CATL s'engage à fournir des produits de stockage sur batterie durables aux clients du monde entier. Le partenariat étendu et le dernier accord d'approvisionnement avec FlexGen permettent à CATL de fournir des équipements essentiels pour avancer plus rapidement dans les déploiements de projets de stockage d'énergie sur le marché nord-américain.

CATL est un leader mondial des nouvelles technologies énergétiques innovantes. Ses équipements sont actuellement déployés dans certains des projets de stockage d'énergie les plus importants et les plus stratégiques au monde, notamment les trois projets pour Southern California Edison totalisant plus de 2,1 GWh de capacité, ainsi que plus de 500 MWh de centrales de stockage d'énergie marchandes en exploitation et en construction au Texas.

« FlexGen et CATL s'associent depuis de nombreuses années pour faire progresser les déploiements de stockage d'énergie. L'engagement significatif que nous prenons envers CATL et le marché du stockage d'énergie est fondé sur la qualité, la performance et les résultats positifs que ce partenariat a apporté à nos clients », a déclaré Kelcy Pegler, PDG de FlexGen. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de développer le marché du stockage d'énergie et d'offrir à nos clients une technologie exceptionnelle. »

« FlexGen a été un partenaire essentiel pour CATL dans le déploiement et la croissance de notre activité de stockage d'énergie en Amérique du Nord. Ce solide partenariat technologique a permis de garantir des performances et une fiabilité élevées à nos clients et a donné naissance à certaines des usines les plus performantes que nous ayons en exploitation », a indiqué Tan Libin, vice-président de CATL. « L'engagement étendu que nous prenons avec cet accord d'approvisionnement souligne les résultats obtenus par nos organisations et le potentiel de développement de notre partenariat. »

