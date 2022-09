Stern Pinball annonce de nouveaux flippers James Bond 007





Stern Pinball, Inc. lance une nouvelle gamme de flippers en l'honneur des emblématiques films James Bond. La série phare James Bond 007, qui rend hommage au premier 007, Sean Connery, est disponible en Édition Pro, Édition Premium, et Édition limitée. Stern Pinball lancera également un flipper Édition limitée James Bond 007 60e anniversaire avec tous les six acteurs de James Bond.

Dans James Bond 007 contre Dr No (1962), Sean Connery a propulsé 007 dans l'intemporalité culturelle, donnant vie à la légende littéraire avec des séquences remplies d'action, des gadgets et des effets révolutionnaires, des personnages inoubliables, et des méchants qui le sont tout autant.

Le flipper James Bond 007 de Stern mettra à l'honneur des passages du film, avec les thèmes musicaux qui ont bâti la légende 007: Bons Baisers de Russie (1963), Goldfinger (1964), Opération Tonnerre (1965), On ne vit que deux fois (1967), et Les diamants sont éternels (1971). Les joueurs sont plongés dans l'univers de l'espionnage pour une expérience de flipper pleine d'action, avec des missions, des alliances, et des plans maléfiques de SPECTRE à déjouer.

Rassemblez des gadgets de la section "Q" alors que les billes de flipper sont éjectées par le toit d'une Aston Martin DB5 sculptée. Traversez les cibles tombantes Osato Chemicals pour combattre SPECTRE à la base de lancement Bird 1. Et retenez votre souffle avec le jetpack magnétique antigravité qui transporte les billes sur tout le plateau de jeu.

James Bond 007 version flipper comprend le système primé Insider Connectedtm de Stern, qui permet aux joueurs d'interagir avec le jeu et un réseau mondial de joueurs. Avec Insider Connected, les joueurs peuvent suivre leur progression, réaliser de nouveaux accomplissements spécifiques, interagir avec la communauté de joueurs, et participer à des promotions et des Quêtes défi. Insider Connected fournit également une gamme d'outils axée sur l'opérateur pour télégérer l'expérience de jeu via des tableaux de classement, renforcer la fidélité des joueurs, analyser la performance, effectuer des ajustements à distance, et entretenir les machines. L'inscription à Insider Connected est disponible via insider.sternpinball.com/.

Limitée à 1 000 machines dans le monde, la très collectionnable Édition Limitée comprend une glace entièrement colorée inspirée de Thunderball, avec une caisse magnifiquement illustrée, un gloss personnalisé et une caisse au revêtement poudré, une arche inférieure signée par le designer, des décors intérieurs exclusifs, un système audio mis à niveau, une glace de plateau antireflet, un moteur à vibration, une plaque à numérotation séquentielle, et un certificat d'authenticité signé par Gary Stern, président du conseil, et Seth Davis, président de Stern.

Les flippers Édition Limitée James Bond 007 60e anniversaire de Stern plongeront les joueurs dans l'histoire de 007. Limitée à 500 machines dans le monde, la très collectionnable Édition limitée du 60e anniversaire offre aux joueurs un plateau au style rétro rempli d'actions mécaniques passionnantes. Contrôlez le chaos du haut-de-forme à rotation kinétique d'Oddjob, survivez aux tirs de précision tactiques contre 10 cibles tombantes, échappez aux sbires de SPECTRE en faisant circuler les billes avec quatre spinners optiques à activation rapide, découvrez vos missions via un écran LCD sur le plateau, et pulvérisez le score sur des afficheurs classiques.

"James Bond est aussi intemporel que le flipper. En partenariat avec EON Productions/Danjaq, MGM Studios et Aston Martin, nous avons créé une aventure de flipper captant le suspens, l'action et l'humour de cette série de films appréciés de tous", déclare Gary Stern, président du conseil et PDG. "Connectez-vous dès aujourd'hui et devenez une légende."

Tradition oblige, les nouveaux flippers James Bond 007 seront présentés pour la première fois aux médias et au public à Londres. Le 26 septembre, les machines seront exposées et pourront être testées dans le cadre du Christie's Late sur le thème de James Bond, un événement public célébrant la toute prochaine enchère de bienfaisance de Christie's pour les soixante ans de James Bond. Peu après, les machines seront conviées au weekend James Bond at 60 au British Film Institute sur la South Bank, du 30 septembre au 2 octobre.

Tarifs et disponibilité:

Prix de détail suggéré par le fabricant ("PDSF")*:

*PDSF pour les ventes aux utilisateurs finaux aux États-Unis, avant TVA, GST, taxe de vente, droits de douanes, ou autres taxes.

Édition Pro: 6 999 USD

Édition Premium: 9 699 USD

Édition Limitée: 12 999 USD

Édition Limitée du 60e anniversaire: PRIX SUR DEMANDE

Les flippers et accessoires James Bond 007 sont disponibles chez les distributeurs et revendeurs Stern Pinball agréés dans le monde entier. Les Éditions Pro et Premium seront également disponibles sur 007Store.com.

À propos de Stern Pinball, Inc.

Stern Pinball, Inc. est une marque lifestyle mondiale proposant des flippers américains emblématiques et fabuleusement amusants. Basée à quelques minutes de l'aéroport international O'Hare de Chicago, en plein coeur de l'Amérique du Nord, la société crée, conçoit, fabrique, commercialise et distribue une gamme exhaustive de flippers mécaniques et numériques technologiquement avancés, ainsi que des pièces, accessoires et produits dérivés. Stern Pinball dessert les marchés numérique, grand public, commercial et entreprise à l'échelle mondiale.

Parmi les récents opus de Stern Pinball figurent Rush, Godzilla, The Mandalorian, Led Zeppelin, Avengers: Infinity Quest, Teenage Mutant Ninja Turtles, Stranger Things, Elvira's House of Horrors, Jurassic Park, Black Knight: Sword of Rage, The Munsters, The Beatles, Deadpool, Iron Maiden, Guardians of the Galaxy, Star Wars, Aerosmith, Ghostbusters, KISS, Metallica, Game of Thrones, The Walking Dead, Star Trek, AC/DC, Batman, et Spider-Man. De nombreux joueurs apprécient les flippers Stern Pinball, depuis les joueurs professionnels participant aux grandes compétitions, jusqu'aux novices découvrant les attraits de la bille argentée. Rejoignez la partie sur www.sternpinball.com.

