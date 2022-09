Avis aux médias : Annonce virtuelle en matière d'infrastructure à Guysborough





GUYSBOROUGH, NS, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à une annonce virtuelle en matière d'infrastructure en présence de Mike Kelloway, Secrétaire parlementaire de la ministre des Pêches, des Océans et de la Garde côtière canadienne et député de Cape Breton--Canso, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, Ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivite?s, et de Vernon Pitts, préfet de la Municipalité du district de Guysborough.

Date : Le vendredi 23 septembre 2022

Heure : 10 h 30 (HAA)

Annonce sur Zoom : Pour assister à l'annonce virtuelle, les représentants des médias doivent confirmer leur présence en faisant parvenir un courriel à Shawn Andrews à [email protected].

