Avis - Chorus Aviation Inc. Présentera les Résultats du Troisième Trimestre 2022 le 10 Novembre 2022

HALIFAX, NS, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») (TSX : CHR) présentera les résultats du troisième trimestre 2022 le jeudi 10 novembre 2022.

Voici les précisions à ce sujet :

TÉLÉCONFÉRENCE - RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

Joe Randell, président et chef de la direction, et Gary Osborne, chef des Affaires financières, présenteront les résultats du troisième trimestre 2022 et répondront aux questions des analystes. Les représentants des médias auront accès à cet appel en mode écoute.

Date : Le jeudi 10 novembre 2022



Heure : 10 h 00 (heure de l'Atlantique) / 9 h 00 (heure de l'Est)



Écoute par téléphone : 1-888-664-6392. Prévoir dix minutes pour la connexion à la téléconférence.



Webdiffusion audio :

https://app.webinar.net/6rBV9zB9gA4





Reprise : Au 1-888-390-0541, sans frais, code d'accès 029946 (suivi du dièse), à

compter d'environ deux heures après l'appel et jusqu'à minuit (heure de

l'Est) le 17 novembre 2022.

www.chorusaviation.com

