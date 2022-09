DES TEXTES D'AUTEURS QUÉBÉCOIS AFFICHÉS SUR LE RÉSEAU DE TRANSPORT DE PARIS





MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW/ -Des extraits d'auteurs québécois rayonnent présentement sur le réseau de la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) avec sa campagne poésie sur le Québec, présentée dans le cadre de son partenariat avec la 10e édition du Festival America, qui se déroule du 22 au 25 septembre à Vincennes, en France.

Des extraits d'Atuk de Michel Jean, de L'Avenir de Catherine Leroux et de Le droit au froid de Sheila Watt-Cloutier, entre autres, sont affichés sur 2 600 faces dans les métros et tramways de Paris. Ces textes présentent le regard de chacun des auteurs sur des questions environnementales. Cet affichage est présenté en partenariat avec la Délégation du Québec en France.

Le groupe RATP met de l'avant des extraits de la littérature québécoise auprès de ses usagers dans le cadre de son partenariat avec le Festival America, qui célèbre les voix d'Amérique. Plus de 60 auteurs et autrices prendront part aux débats et rencontres organisés durant le festival. Les invités se positionneront sur des questions politiques, raciales, environnementales, sociales et culturelles propres à la réalité en Amérique.

« Cette campagne de poésie est une façon, pour notre maison mère, de faire découvrir des auteurs québécois aux voyageurs parisiens à l'occasion du Festival America, tout en consolidant nos liens privilégiés et notre collaboration avec le Québec depuis maintenant plusieurs années », indique Josée Danis, vice-présidente, développement des Affaires, Canada pour RATP Dev, entité du groupe RATP.

Cette campagne s'inscrit dans une collaboration de longue date entre le groupe RATP et le Québec, qui a pris racine dans les années 1960. À titre d'exemple, c'est au groupe RATP que l'on doit l'iconique entrée de métro Guimard, emblème Art nouveau des stations du métro parisien à la station OACI Square Victoria. Cette structure avait été offerte en 1967 par le groupe RATP afin de symboliser la collaboration des ingénieurs français et canadiens dans la conception et la construction du métro de Montréal.

À propos de RATP Dev

