CATL mettra en avant les avancées en matière de solutions de stockage d'énergie au salon RE+ 2022

Des innovations technologiques clés permettant des solutions de stockage d'énergie hautement fiables et sûres pour la production, la transmission et la distribution d'énergie, ainsi que pour la consommation d'énergie, afin de favoriser la liberté énergétique pour tous

ANAHEIM, Californie, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Contemporary Amperex Technology Co., Limited (CATL), leader mondial des technologies innovantes en matière des énergies nouvelles, présente ses solutions de stockage d'énergie de pointe pour tous les scénarios à la conférence Solar Power International dans le cadre du salon RE+ 2022 , qui se tient à Anaheim, en Californie, du 20 au 22 septembre. Cette conférence est l'événement le plus important et le plus complet du secteur des énergies propres en Amérique du Nord.

Atteindre les objectifs mondiaux de décarbonisation pour lutter contre le réchauffement climatique signifie que nous devons faire la transition entre les énergies fossiles et les énergies renouvelables de manière fiable et efficace. Les solutions de stockage d'énergie jouent un rôle essentiel pour permettre cette transition et l'innovation est la clé pour libérer tout le potentiel des énergies renouvelables en réduisant le coût des systèmes de stockage d'énergie, en augmentant la durée de vie, la durabilité, la densité énergétique et la sécurité.

« Pour créer un avenir plus propre pour tous, il est primordial de remplacer les combustibles fossiles dans les systèmes énergétiques stationnaires par des énergies renouvelables à haut rendement », a déclaré Tan Libin, vice-président de CATL. « Nous nous sommes engagés à contribuer aux efforts mondiaux en matière de neutralité carbone en favorisant la transition énergétique dont nous avons besoin de toute urgence. Nous sommes ravis de présenter nos avancées dans le développement de produits de haute qualité qui soutiendront le développement durable de notre économie mondiale. »

Des caractéristiques technologiques clés pour libérer le potentiel des énergies renouvelables

Engagé à fournir des solutions de stockage d'énergie de première classe, CATL a développé des systèmes de stockage d'énergie par batterie au lithium-ion dans divers scénarios d'application en matière de production d'énergie, de transmission et de distribution d'énergie, et de consommation d'énergie. Le RE+ 2022 offre aux leaders de l'industrie de l'énergie une chance d'en apprendre davantage sur les avancées de CATL en matière d'innovation pour permettre la liberté énergétique pour tous :

Haute densité énergétique : Les matériaux avancés à haute densité énergétique et la solution CTP originale augmentent efficacement la densité énergétique du système de conteneurs pour atteindre une densité énergétique au sol de plus de 250 kWh/m 2 . EnerOne, le système modulaire extérieur de stockage d'énergie par batterie (BESS) de CATL, se caractérise par une structure compacte qui utilise 35 % d'espace au sol en moins comparé aux produits traditionnels de refroidissement par air, réduisant ainsi les coûts de construction.

Contrôle intelligent de la température : Les solutions de stockage d'énergie de CATL sont dotées de systèmes de gestion thermique intelligents pour éviter efficacement l'effet joule provoqué par les cellules connectées en série, et assurer une différence de température des cellules dans le conteneur à moins de 5?, améliorant efficacement le débit d'énergie disponible dans le cycle de vie du système. Plus précisément, le système intégré de refroidissement liquide par conversion de fréquence, EnerOne, peut limiter la différence de température des cellules à 3? et augmenter la durée de vie de la batterie de 33 %.

Les solutions de stockage d'énergie de CATL sont dotées de systèmes de gestion thermique intelligents pour éviter efficacement l'effet joule provoqué par les cellules connectées en série, et assurer une différence de température des cellules dans le conteneur à moins de 5?, améliorant efficacement le débit d'énergie disponible dans le cycle de vie du système. Plus précisément, le système intégré de refroidissement liquide par conversion de fréquence, EnerOne, peut limiter la différence de température des cellules à 3? et augmenter la durée de vie de la batterie de 33 %. Gestion intelligente de la batterie : Le BMS intelligent unique de CATL surveille l'état de la batterie 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et identifie les batteries défectueuses par anticipation. La détection précoce des risques d'incendie de la batterie peut réduire la probabilité d'incendies associés de plus de 90 %. Le système d'alerte rapide en ligne garantit le fonctionnement sûr de la batterie tout au long de son cycle de vie.

Engagement envers la fabrication écologique

Grâce à l'innovation technologique, CATL a continué à avoir un impact positif sur la fabrication et la durabilité environnementale. Son usine de Yibin est la première usine certifiée zéro carbone au monde, tandis que son usine de Ningde a été reconnue par le World Economic Forum (WEF) comme une « usine phare » mondiale, ce qui en fait la première base de fabrication de batteries à rejoindre le Global Lighthouse Network (GLN) du WEF.

Outre les mesures de réduction du carbone, CATL a déployé le recyclage des batteries pour atteindre une faible carbonisation des batteries. Le RE+ 2022 sera l'occasion pour les participants de voir comment l'entreprise prévoit de faire progresser ces contributions dans le monde entier.

En 2021, l'activité de stockage d'énergie de CATL s'est classée première en termes de part de marché de la production mondiale de batteries de stockage d'énergie, soutenant plus de 100 projets à l'échelle industrielle dans le monde.

