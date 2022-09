Chorus Aviation Inc. (« Chorus ») présentera les résultats du troisième trimestre 2022 le jeudi 10 novembre 2022. Voici les précisions à ce sujet : TÉLÉCONFÉRENCE - RÉSULTATS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022Joe Randell, président et chef de la direction,...

Cette semaine, la World Food Travel Association (WFTA) a annoncé les lauréats des Global Culinary Travel Awards de 2022, qui visent à souligner l'excellence et l'innovation en matière de produits et d'expériences culinaires pour les voyageurs. Voici...

Des médecins spécialistes des maladies infectieuses, urgentologues et spécialistes de la lutte contre la pandémie ont publié le document « Evaluating Canada's Pandemic Border and Travel Policies: Lessons Learned » (Leçons tirées de l'évaluation des...