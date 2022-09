Harvest annonce la cotation du FNB Harvest indiciel de revenu Actions ESG (HESG)





Harvest Portfolios Group Inc. ("Harvest") a le plaisir d'annoncer la clôture de l'offre initiale des parts de catégorie A du FNB Harvest indiciel de revenu Actions ESG conformément au prospectus daté du 30 août 2022 et déposé auprès des autorités en valeurs mobilières dans l'ensemble des provinces et territoires du Canada. Les parts de catégorie A du FNB Harvest indiciel de revenu Actions ESG commencent à être négociées aujourd'hui sur la TSX sous le mnémo: HESG:TSX.

HESG offre aux investisseurs canadiens un portefeuille d'actions sélectionnées via un processus ESG structuré versant des revenus mensuels élevés générés par la stratégie proactive et souple d'options d'achat couvertes de Harvest.

Le FNB est lancé avec un rendement cible initial de 7,0%. La première distribution mensuelle aura pour date d'enregistrement le 31 octobre 2022, avec une date de paiement au 9 novembre 2022.

HESG suit le Solactive ESG US Equity Index TR, qui applique des filtres d'investissement socialement responsable (ISR) et ESG avant de sélectionner les 30 plus grandes entreprises pour son univers ESG par capitalisation boursière.

Le FNB détient un portefeuille de chefs de file à forte capitalisation évoluant dans un éventail diversifié de sous-secteurs filtrés et évalués durant tout le processus ESG et ISR de l'indice.

"Les placements ESG sont de plus en plus populaires auprès des investisseurs canadiens, qui veulent que leurs portefeuilles reflètent leurs valeurs", déclare Michael Kovacs, président et chef de la direction de Harvest. "HESG comble une lacune importante dans le marché canadien en générant un revenu mensuel régulier avec un rendement cible initial élevé dans un portefeuille ESG."

Objectif de placement

HESG vise à suivre, dans toute la mesure du possible avant les honoraires et frais, la performance du Solactive ESG US Equity Index TR ou de tout fonds remplaçant, tout en atténuant les risques baissiers. FNB Harvest indiciel de revenu Actions ESG investit principalement dans les actions comprises dans Solactive ESG US Equity Index TR, ou dans tout fonds remplaçant, tout en vendant des options d'achat couvertes atteignant jusqu'à 33% des valeurs de portefeuille. Le niveau de vente d'options d'achat couvertes peut varier en fonction de la volatilité du marché et d'autres facteurs.

À propos de Harvest Portfolios Group Inc.

Fondé en 2009, Harvest est une société canadienne indépendante de fonds de placement gérant 2,6 milliards de dollars d'actifs pour des investisseurs canadiens. Chez FNB Harvest, nos principes directeurs reposent sur la construction d'un patrimoine pour nos clients via la propriété de solides entreprises ayant le potentiel de générer des revenus stables sur la durée. FNB Harvest offre une gamme innovante de fonds négociés en bourse, de fonds communs et de produits de fonds structurés cotés en bourse conçus pour répondre aux besoins des investisseurs en matière de croissance et de revenus pérennes. Nous mettons notre point d'honneur à créer des solutions de placement éprouvées répondant aux attentes de nos investisseurs.

