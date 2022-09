Promotion et valorisation de la langue française à Montréal - Versicolore : Un nouvel événement artistique de l'ASDCM au coeur de Montréal pour célébrer l'usage de la langue française à Montréal





MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des sociétés de développement commercial de Montréal (ASDCM) est heureuse de présenter aujourd'hui son nouvel événement, Versicolore. Constitué de plusieurs activations originales et ludiques, l'événement a pour objectif de célébrer l'usage de la langue française à Montréal en créant des interactions entre les citoyens et les commerçants.

« Versicolore a comme objectif de rassembler le grand public, de créer des ponts entre les clients et les commerçants et de placer au coeur de l'initiative l'usage de notre langue commune, le français. Cet événement sera accompagné d'une campagne de sensibilisation qui porte notre message pour la valorisation de l'usage du français dans les commerces. Inclusive et fièrement montréalaise, elle s'accorde à notre mission et nous permet de rejoindre le public dans ses préoccupations quotidiennes. », a déclaré M. Billy Walsh, directeur général de l'ASDCM.

Cette initiative de l'ASDCM est rendue possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et a été réalisée en collaboration avec l'agence créative et technologique Bite Size.

Versicolore : Un parcours artistique unique a? ciel ouvert

Comme l'iris qui change de couleur au fil du temps, des contacts et influences, Versicolore célèbre ce lien culturel et social puissant qu'est notre utilisation de la langue française. Ce parcours artistique unique offre aux visiteurs des installations et des expériences interactives, ludiques, audio-visuelles et contemplatives, qui mettent de l'avant la langue française, ses accents, ses différentes couleurs et saveurs. Le tout, dans une proposition d'aménagement vivante et ludique.

L'événement artistique débute sur le territoire de la Société de développement commercial du boulevard Saint-Laurent (SDBSL) du 22 septembre au 2 octobre et se déploiera sur d'autres territoires montréalais dans les jours à venir.

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à consulter versicolore.ca

Une campagne de sensibilisation du français dans les commerces

De plus, l'ASDCM déploie une campagne de sensibilisation et de valorisation de l'usage du français dans les commerces. La campagne médiatique vise le public montréalais dans ses transports, ses réseaux sociaux, ses commerces et ses sites Web. Elle viendra soutenir le déploiement de deux nouveaux services de l'ASDCM pour les commerçants : DialogueFR - Apprendre le français dans mon commerce, et, ImageFR - Adapter les visuels de mon commerce en français.

« Pour l'ASDCM, le français fait partie des outils favorisant le développement économique des commerces de proximité à Montréal. Il est un facteur d'inclusion pour l'ensemble des commerçants auprès de son milieu. Nous croyons que notre belle métropole a tout intérêt à préserver son caractère francophone distinctif, vivant, et ce pour maintenir son positionnement unique et son attractivité en Amérique du Nord et dans le monde », a conclu M. Walsh.

A? propos de l'Association des socie?te?s de de?veloppement commercial de Montre?al L' Association des socie?te?s de de?veloppement commercial de Montre?al (ASDCM) regroupe aujourd'hui 21 socie?te?s de de?veloppement commercial (SDC) et leurs 12 500 commerces et places d'affaires, afin d'agir sur la vitalité commerciale et la prospérité durable des quartiers.

