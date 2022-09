The Framtiden Partnerships s'oppose au rachat de Swedish Match par Philip Morris International





Ils estiment que les rendements probables à long terme sur une base autonome dépassent de loin le prix de l'offre

Tous les détails de la position de The Framtiden Partnerships sont disponibles sur www.oursmokefreefuture.com

CHICAGO, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- Framtiden Management Company LLC, ainsi que ses sociétés affiliées (« Framtiden » ou « The Framtiden Partnerships »), ont annoncé aujourd'hui leur opposition à la proposition de rachat de Swedish Match AB (STO: SWMA) (« Swedish Match » ou la « société ») par Philip Morris International, Inc. (NYSE:PM) (« Philip Morris »).

En tant qu'actionnaire de longue date de Swedish Match depuis 2003, Framtiden estime que l'offre d'acquisition de 106 couronnes suédoises par action sous-évalue profondément la société. Plus précisément, l'offre :

N'évalue pas de manière adéquate la position de leader de Swedish Match sur le segment en pleine expansion des sachets de nicotine sans tabac aux États-Unis avec leur produit ZYN , ainsi que le potentiel latent et massif du marché, tant aux États-Unis que dans d'autres pays ;

Sous-apprécie le caractère unique d'une entreprise mondiale de produits de consommation courante à croissance rapide ;

Force la réalisation de gains en capital qui seraient autrement reportés pour les investisseurs à long terme qui veulent participer à la croissance continue de la société ;

Et est nettement inférieure à la valeur intrinsèque de Swedish Match par action, que Framtiden estime à près de 200 SEK par action.

En conséquence, Framtiden a informé le conseil d'administration qu'il ne soutiendrait pas la transaction proposée. Framtiden Partnerships détient plus de 14,5 millions d'actions, soit environ 1 % des actions en circulation.

Dan Juran, directeur général de The Framtiden Partnerships, a déclaré : « Mon associé Chris Anderson et moi-même pensons que cette transaction n'a pas de sens pour les actionnaires à long terme. J'ai suivi de près le développement de Swedish Match pendant près de deux décennies, j'ai noué des relations avec ses dirigeants et je suis actuellement président du comité de nomination de la société. J'ai été consterné de voir le conseil d'administration recommander la vente de ce joyau suédois à un prix d'aubaine au début du plus grand chapitre de sa longue histoire. »

Juran a poursuivi : « Les investisseurs peuvent être tentés par la prime à court terme, surtout en période de baisse des marchés, mais je pense que Swedish Match en 2022 pourrait se trouver dans la même position que Coca-Cola dans les années 1980 ou de Philip Morris lui-même dans les années 1950. Ces entreprises ont augmenté leurs bénéfices à un taux supérieur pendant de nombreuses années, et les actionnaires qui les ont soutenues ont été largement récompensés. Nous pensons que rester avec Swedish Match est susceptible de s'avérer beaucoup plus rémunérateur pour les actionnaires au fil du temps que de se retirer. Nous espérons que d'autres actionnaires verront les mérites de notre position, détaillée dans notre livre blanc. »

Le texte complet du livre blanc de Framtiden sur Swedish Match et l'offre publique d'achat de Philip Morris peut être consulté à l'adresse suivante :

www.oursmokefreefuture.com

Contact

[email protected]

INFORMATIONS IMPORTANTES

Le présent communiqué de presse a été préparé par The Framtiden Partnerships en leur qualité d'actionnaires de Swedish Match et ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement. Framtiden Management Company LLC (« FMC ») est un conseiller récurrent de Rings Capital Management LLC (« Rings »). Rings est le conseiller en investissement de Framtiden LP et First Framtiden LP ; FMC est le conseiller en investissement de Framtiden Holdings LP. L'objectif du présent communiqué de presse est uniquement de fournir des informations aux actionnaires de Swedish Match concernant le point de vue de Framtiden sur l'offre publique d'achat en cours sur toutes les actions de Swedish Match par Philip Morris, qui doit être évaluée indépendamment par les actionnaires de Swedish Match. Framtiden n'a aucune intention d'exercer, directement ou indirectement, seul ou avec quelqu'un d'autre, un quelconque contrôle sur Swedish Match ou ses opérations.

Les informations contenues dans le présent communiqué de presse n'ont pas été vérifiées de manière indépendante et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Ni Framtiden, ni ses représentants et affiliés, ni aucune autre partie, n'ont l'obligation de mettre à jour ou de maintenir à jour les informations contenues dans le présent document. En conséquence, aucune déclaration ou garantie, expresse ou implicite, n'est faite ou donnée par ou au nom de Framtiden ou de toute autre partie (ou de l'un de leurs membres, administrateurs, dirigeants, employés ou toute autre personne) quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la justesse des informations ou opinions contenues dans le présent communiqué de presse, et toute confiance que vous accordez à ces informations ou opinions sera à vos risques et périls. Ni Framtiden ni aucune autre partie (ou aucun de leurs membres, directeurs, responsables, employés ou toute autre personne) n'acceptent une quelconque responsabilité pour toute perte, quelle qu'elle soit, résultant de l'utilisation du présent communiqué de presse ou de son contenu ou découlant directement ou indirectement de celui-ci. En lisant le présent communiqué de presse, vous reconnaissez que vous serez seul responsable de votre propre évaluation du marché et de la position de Swedish Match sur le marché et que vous effectuerez votre propre analyse et serez seul responsable de la formation de votre propre opinion sur les performances futures potentielles de Swedish Match et de ses activités.

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives basées sur les attentes actuelles de Framtiden. Bien que Framtiden estime que les attentes présentées par ces informations prévisionnelles sont raisonnables, aucune garantie ne peut être donnée que ces attentes s'avéreront exactes. Par conséquent, le résultat futur réel pourrait varier considérablement par rapport à celui indiqué dans les informations prospectives, en raison de facteurs tels que des conditions de marché modifiées pour les produits de Swedish Match et des facteurs plus généraux tels que les cycles économiques, les marchés et la concurrence, les implications commerciales ou opérationnelles imprévues attribuables à la COVID-19, les modifications des exigences légales ou autres mesures politiques, et les fluctuations des taux de change. Framtiden ne s'engage pas à mettre à jour ces déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des données de marché et des prévisions industrielles, y compris des informations relatives à la taille des marchés auxquels Swedish Match et ses filiales participent. Ces informations ont été extraites d'un certain nombre de sources. Sauf si une source spécifique est mentionnée, toutes les informations/données sur les parts de marché sont basées sur les estimations de Framtiden. Bien que Framtiden considère ces sources comme fiables, les informations qu'elles contiennent n'ont pas été vérifiées de manière indépendante et, par conséquent, aucune garantie ne peut être donnée que ces informations sont exactes et complètes. En plus de ce qui précède, certaines données du présent communiqué de presse sont également issues d'estimations faites par Framtiden. Les informations et les opinions contenues dans le présent communiqué de presse sont fournies à la date de publication du présent communiqué de presse et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

