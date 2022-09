Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure pour les comtés de Middlesex et de Lambton





THEDFORD, ON, le 22 sept. 2022 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à une annonce concernant des infrastructures à large bande en présence d'Arielle Kayabaga, députée de London-Ouest, au nom de l'honorable Dominic LeBlanc, ministre des Affaires intergouvernementales, de l'Infrastructure et des Collectivités, et de l'honorable Monte McNaughton, ministre du Travail, de l'Immigration, de la Formation et du Développement des compétences, au nom de l'honorable Lisa Thompson, ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales de l'Ontario.

Date : Vendredi 23 septembre 2022



Heure : 13 h (HAE)



Lieu : Widder Station Golf Club,

8395, chemin Decker

Thedford (Ontario) N0M 2N0

