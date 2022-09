Les commerçants Square au Canada peuvent maintenant offrir l'option Acheter maintenant, payer plus tard grâce à Afterpay





Aujourd'hui, Square lance sa première intégration avec Afterpay au Canada, offrant la fonctionnalité « Acheter maintenant, payer plus tard » (paiement différé) aux commerçants utilisateurs des produits de commerce électronique de Square partout au pays. L'intégration permettra aux commerçants Square au Canada d'offrir une expérience de paiement différé à leurs clients, ce qui les aidera à attirer de nouveaux acheteurs et à augmenter leurs revenus.

« Nous utilisons Vente en ligne Square depuis nos tout débuts, et c'est fantastique. Nous avons également constaté que les options de paiement différé entraînent généralement une hausse des ventes de 20 à 30 %. Alors, lorsque nous avons appris que nous pouvions désormais offrir Afterpay, nous nous sommes empressés de le faire », a déclaré Susan Pond, propriétaire de Fab Finds Online, un marché en ligne de meubles de patio et d'articles de maison dont le siège social est situé à Vaughan, en Ontario. « Parfois, les gens recherchent des articles coûteux qu'ils peuvent se permettre, mais ils préfèrent la souplesse de payer en plusieurs versements afin d'éviter les frais élevés et les intérêts de carte de crédit. Afterpay permet aux clients de ventiler leurs paiements, sans que nous ayons à en supporter la charge. C'est un avantage appréciable pour notre entreprise. »

Le modèle Acheter maintenant, payer plus tard a déjà pris son envol au Canada, alimenté par le passage accéléré au commerce électronique pendant la pandémie. Selon la société d'analyse de données Research and Markets, les paiements différés devraient augmenter de 63,5 % et atteindre 5,9 milliards de dollars au Canada en 2022. Les Canadiens des générations Z et millénaire âgés de 18 à 44 ans sont ceux qui utilisent le plus le paiement différé, selon une récente étude pilote menée par l'Agence de la consommation en matière financière du Canada.

Depuis son intégration aux États-Unis et en Australie, la combinaison Square et Afterpay a déjà prouvé qu'elle attirait de nouveaux acheteurs et augmentait les revenus des commerçants de toutes tailles. Les commerçants qui utilisent Vente en ligne Square constatent l'impact suivant sur leurs activités :

La taille des transactions est en hausse : Aux États-Unis et en Australie, le montant moyen des transactions effectuées avec Afterpay est trois fois supérieur à celui des achats effectués sans Afterpay.

Aux États-Unis et en Australie, le montant moyen des transactions effectuées avec Afterpay est trois fois supérieur à celui des achats effectués sans Afterpay. Une croissance rapide du nombre d'acheteurs : À l'échelle mondiale, nous avons observé une augmentation de 180 % des nouveaux consommateurs utilisant Afterpay par l'intermédiaire des commerçants Square entre février et mars 2022.

À l'échelle mondiale, nous avons observé une augmentation de 180 % des nouveaux consommateurs utilisant Afterpay par l'intermédiaire des commerçants Square entre février et mars 2022. Une croissance significative parmi des catégories clés de commerçants : Aux États-Unis, les commerces de détail qui offrent Afterpay comme option de paiement sur leur site Web constatent une hausse considérable de leurs ventes en ligne globales. Les magasins de vêtements pour hommes et femmes ont connu une hausse de 17 %, les boutiques de vêtements et d'accessoires spécialisés de 15 %, les animaleries de 13 %, les magasins d'articles de sport de 12 % et les bijouteries et les horlogeries de 10 %. Dans les deux pays, les entreprises du secteur de la beauté et des soins personnels ont enregistré une hausse significative des ventes en ligne avec une augmentation de 26 % en Australie et de 16 % aux États-Unis.

« Depuis nos premiers jours, Square s'est concentrée sur la création de solutions de commerce omnicanal flexibles pour donner du pouvoir aux entrepreneurs, et le lancement d'Afterpay au Canada, l'un de nos plus grands marchés internationaux, est un pas de plus dans cette direction », a déclaré Alyssa Henry, principale responsable de Square. « L'intégration avec Afterpay nous aide à poursuivre notre priorité d'expansion mondiale tout en amenant encore plus d'entreprises de toutes tailles dans l'écosystème Square. »

« En peu de temps ensemble, Square et Afterpay ont déjà prouvé qu'ils pouvaient attirer de nouveaux acheteurs et générer des revenus supplémentaires importants pour les entreprises », a déclaré Nick Molnar, cofondateur d'Afterpay et principal responsable d'Afterpay chez Square. « Qu'il s'agisse de grandes entreprises bien établies, de petites sociétés qui viennent de démarrer ou de tous les autres, nous avons hâte d'offrir aux commerçants canadiens les outils nécessaires pour attirer des acheteurs jeunes et engagés qui préfèrent utiliser Afterpay pour acheter en toute flexibilité les produits essentiels du quotidien. »

Afterpay est accessible dès aujourd'hui pour les commerçants canadiens admissibles qui utilisent la boutique Vente en ligne Square et les liens Passage en caisse en ligne Square pour le commerce électronique. Ces commerçants peuvent essayer Afterpay sans frais supplémentaires jusqu'au 31 décembre. Les commerçants peuvent accéder à Afterpay à partir de la section Compte et paramètres de leur Tableau de bord Square et choisir de recevoir un accès anticipé à Afterpay dès maintenant. L'activation automatique sera déployée pour les commerçants de commerce électronique Square admissibles au cours des prochaines semaines. L'option Afterpay peut être facilement activée ou désactivée à tout moment sous la section Compte et paramètres du Tableau de bord Square du commerçant. Pendant la période de promotion, les transactions Afterpay sont traitées aux taux de traitement standard du commerce électronique des commerçants. Les commerçants Square reçoivent immédiatement l'intégralité des revenus de chaque vente (moins les frais de transaction associés et les taxes applicables), tandis que les consommateurs paient en quatre versements. Pour obtenir plus de renseignements, les commerçants peuvent contacter le service des ventes de Square ou visiter square.ca/buy-now-pay-later.

À propos de Square

Square aide les commerçants à gérer et à développer plus facilement leurs activités grâce à son écosystème intégré de solutions commerciales. Square propose des logiciels spécialement conçus pour gérer des opérations complexes de restauration, de vente au détail et de services professionnels, des outils de commerce électronique polyvalents, des services et des produits financiers intégrés, des fonctions de gestion du personnel et de la paie, et de nombreuses autres possibilités qui fonctionnent en harmonie pour faire économiser le temps et les efforts des commerçants. Des millions de commerçants à travers le monde font confiance à Square pour stimuler leurs activités et établir une base solide sur le marché. Square fait partie de Block, Inc. (NYSE : SQ), une entreprise de technologie mondiale axée sur les services financiers. Pour en savoir plus, accédez à www.square.ca.

Communiqué envoyé le 22 septembre 2022 à 10:10 et diffusé par :