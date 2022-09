Paul-André Gallant, réélu président de l'OOAQ pour un troisième mandat





MONTRÉAL, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Au terme de la période de mise en candidature qui prenait fin hier à 18 h, l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec (OOAQ) a le plaisir d'annoncer la réélection, par acclamation, de M. Paul-André Gallant, orthophoniste, à titre de président pour un troisième mandat.

« C'est avec fierté et enthousiasme que j'entreprends ce troisième et dernier mandat que viennent de me confier les orthophonistes et les audiologistes du Québec. Je suis particulièrement honoré de leur confiance renouvelée », a d'abord indiqué Paul-André Gallant.

« Les prochaines années nécessiteront un leadership fort et rassembleur, ce que je souhaite vivement continuer d'incarner. Le système professionnel tel qu'on le connait doit se transformer pour que l'innovation se reflète dans les champs d'exercice de nos professions. Mieux protéger le public passe par l'accès à des orthophonistes et des audiologistes compétents, bien entendu, mais qui peuvent jouer pleinement leur rôle et partager leur expertise avec engagement et conviction », a mentionné le président.

