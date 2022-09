utu et Etihad Guest s'associent pour offrir des récompenses supplémentaires aux membres d'Etihad Guest





Le partenariat entre utu et Etihad Guest permettra aux voyageurs qui souhaitent découvrir le monde de tirer le meilleur parti de leur voyage grâce à des avantages et des allégements fiscaux plus importants.

SINGAPOUR, 22 septembre 2022 /PRNewswire/ -- utu (utu Pte Ltd), une société de technologie du voyage basée à Singapour, a annoncé qu'Etihad Guest, le programme de fidélisation de la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, Etihad Airways, permettra désormais aux membres d'Etihad Guest de faire des achats hors taxes dans le monde entier grâce à la carte utu Tax-Free.

Kim Hardaker, vice-président de la fidélisation et des partenariats d'Etihad, a déclaré : « Avec près de 8 millions de membres dans le monde, nous innovons et développons sans cesse notre réseau de partenaires internationaux afin d'offrir des récompenses encore plus importantes aux membres d'Etihad Guest. Aujourd'hui, nous sommes heureux d'unir nos forces avec utu pour permettre à nos membres de gagner des Miles et de bénéficier des capacités de remboursement de taxe de utu. »

Dans le cadre de ce partenariat, les membres d'Etihad Guest peuvent désormais utiliser la Carte Tax-Free utu pour :

Gagner 6 250 Miles (d'une valeur de 125 USD ) pour chaque remboursement de taxe de 100 USD sur la carte utu Tax-Free.

) pour chaque remboursement de taxe de sur la carte utu Tax-Free. Pour célébrer ce lancement, jusqu'au 30 novembre 2022, les membres d'Etihad Guest peuvent simplement télécharger l'application utu Tax Free, s'y inscrire et sélectionner Etihad Guest comme programme de récompenses par défaut pour recevoir 500 miles Etihad Guest . Les premières transactions (cumulées) liées au remboursement de la TVA de 100 dollars dans les EAU ou 150 dollars dans le reste du monde donnent droit à un bonus supplémentaire de 2000 Miles Etihad Guest.

Asad Jumabhoy, directeur général et cofondateur de utu, a déclaré à propos de ce nouveau partenariat : « Nous sommes très heureux d'annoncer notre nouveau partenariat avec Etihad Guest. Pour les voyageurs de utu, c'est encore plus avantageux, car ils peuvent désormais choisir l'un des programmes des compagnies aériennes les plus populaires, Etihad Guest, comme programme de récompenses lors de la conversion de leurs remboursements de TVA en miles. »

En tant que transporteur national des Émirats arabes unis, Etihad dessert plus de 70 destinations (passagers et fret) au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. Le programme de fidélisation Etihad Guest compte près de 8 millions de membres et récompense les voyageurs pour l'achat de leurs vols ainsi que pour leurs activités quotidiennes effectuées à travers un réseau de partenaires internationaux.

Etihad Guest et utu : Découvrir le monde

La carte hors-taxe utu est disponible pour les clients du monde entier. Pour participer, les membres d'Etihad Guest doivent télécharger l'application mobile utu Tax-Free sur iOS ou Google Play, activer la carte utu Tax-Free et sélectionner Etihad Guest comme programme de récompense pour recevoir leur remboursement de TVA en miles.

Une fois l'application activée, les voyageurs n'ont plus qu'à indiquer leur numéro de carte utu Tax-Free lorsqu'ils choisissent la destination du remboursement dans les kiosques de remboursement de taxe participants, dans l'une des 50 destinations principales où la TVA ou la TPS sont offertes, notamment à Singapour, en France, en Italie, en Allemagne, en Corée du Sud, en Thaïlande et aux Émirats arabes unis.

Pour découvrir la liste croissante des partenaires et avantages d'utu et améliorer votre expérience d'achat hors taxes, veuillez consulter le site www.utu.global.

L'extension des récompenses d'utu s'inscrit dans le plus grand bouleversement de l'histoire du shopping détaxé. Jusqu'à présent, les remboursements de taxe ont toujours été effectués en espèces.

À propos de utu

utu (se prononce « you-too ») transforme le shopping détaxé dans le monde entier en donnant aux voyageurs la liberté d'obtenir un remboursement de TVA plus élevé, en allant au-delà de la numérisation des remboursements pour repenser la chaîne de valeur du shopping détaxé au profit des voyageurs. Fondée en 2015 à Singapour, utu est désormais disponible dans plus de 50 pays.

Pour plus d'informations, consultez le site www.utu.global ou téléchargez l'application utu sur https://utu.global/get-the-app/.

À propos d'Etihad Airways

Etihad Airways, la compagnie aérienne nationale des Émirats arabes unis, a été créée en 2003 et est rapidement devenue l'une des principales compagnies aériennes au monde. Depuis son siège à Abu Dhabi, Etihad dessert des destinations (passagers et cargo) au Moyen-Orient, en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord. Avec les partenaires en partage de code d'Etihad, le réseau d'Etihad offre un accès à des centaines de destinations internationales. Ces dernières années, Etihad a reçu de nombreuses récompenses pour la qualité de son service et de ses produits, son offre de services de fret, son programme de fidélisation, etc.

Etihad considère la lutte contre la crise climatique comme la question la plus importante de notre époque et a été nommée Compagnie aérienne environnementale de l'année 2022 par le site de notation Airline Ratings. Grâce à des partenariats stratégiques avec les grandes marques mondiales de l'aviation et les équipementiers, Etihad est inlassable dans sa quête de décarbonisation du secteur.

Pour plus d'informations, consultez le site etihad.com.

