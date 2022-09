Mantra Pharma : L'expansion se poursuit avec le lancement de 6 produits, dont le M-Apixaban.





BROSSARD, QC, le 22 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Depuis le début de l'année 2022, Mantra Pharma a lancé plusieurs nouveaux produits et prévoit offrir 6 nouvelles molécules d'ici décembre, dont le M-Apixaban. La pharma québécoise est prête pour un automne occupé et vient ainsi étendre son portfolio à près de 100 produits.

L'industrie pharmaceutique a connu son lot de défis à la suite de la pandémie, notamment au niveau de l'approvisionnement et une hausse des coûts de production. Bien que le contexte ne fût pas des plus favorable, Mantra Pharma a réussi à garder son élan pour atteindre ses objectifs stratégiques, toujours en synergie avec sa mission d'aider à mieux soigner les gens.

« Nous nous réjouissons de poursuivre sur notre lancée avec l'introduction de ces molécules de premier ordre, qui complémentent notre offre et qui sont en grande demande auprès des pharmacies. Il est essentiel pour nous de soutenir les professionnels de la santé dans leur pratique, que ce soit par nos produits ou notre service de formation aux professionnels », témoigne Jean-François Letarte, président de Mantra Pharma.

Cette série de lancements représente l'aboutissement de plusieurs mois de travail par une multitude d'experts, dont le savoir-faire et la rigueur font la réputation de Mantra. De ce fait, Monsieur Letarte ajoute : « Je profite de l'occasion pour souligner le travail colossal réalisé par nos équipes; des opérations au marketing, en passant par notre dynamique département des affaires scientifiques ».

En l'occurrence, l'entreprise lancera six (6) molécules d'ici la fin de l'année, dont le M-Apixaban. « Il s'agit d'un tour de force, car seulement un groupe restreint de pharmaceutiques peuvent être fières de profiter de ce lancement tant attendu par les pharmacies québécoises et canadiennes. » indique Maxime Deslauriers, vice-président développement des affaires et affaires réglementaires.

Parmi les autres molécules introduites dernièrement, nous pouvons mentionner le M-Betahistine, le M-Nifedipine, le M-Esomeprazole ainsi que le M-Teriflunomide.

Mantra développe et commercialise des médicaments génériques et des produits pharmaceutiques en vente libre. Elle distribue aussi ses propres marques (mcal, Denta, Eczederm et Urederma) dans les pharmacies du Québec et au Canada. Elle dispose de deux places d'affaires, à Lévis et Brossard, et emploie plus de 115 personnes.

