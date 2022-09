Destination IAA : Cummins dévoile de nouvelles technologies de solutions d'alimentation zéro émission





Cette semaine, Cummins Inc. (NYSE : CMI) présente sa plateforme de technologies zéro émission lors du salon IAA Transportation, le plus grand salon mondial dédié à la mobilité, qui se tient à Hanovre, en Allemagne. Une sélection de nouvelles technologies Cummins ainsi que les technologies ePowertrain de sa récente acquisition Meritor seront montrées côte à côte au public pour la première fois. Fort de plus d'un siècle d'expérience en tant que leader mondial de l'alimentation en énergie, Cummins renforce son engagement à proposer des technologies intégrales zéro émission à l'échelle mondiale.

« Cummins possède une expertise approfondie en matière d'applications et nous sommes idéalement positionnés pour offrir des solutions qui correspondent véritablement aux besoins des applications commerciales », a déclaré Amy Davis, vice-présidente et présidente de la division « New Power » chez Cummins. « Mettre en oeuvre un avenir net zéro nécessitera d'avoir recours à toute une série de technologies. C'est notre vaste portefeuille zéro émission qui nous permettra de répondre aux diverses demandes des clients dans les secteurs les plus difficiles à satisfaire et de rendre la transition énergétique possible. »

L'un des produits zéro émission essentiels dévoilés par Cummins au salon IAA est son moteur à pile à combustible à hydrogène de quatrième génération. Conçue pour répondre aux exigences de performance, d'emballage et de cycle de service des camions et des bus de catégorie poids lourd et moyen, la technologie de la pile à combustible se décline sous forme de modules de deux types : simple de 135 kW et double de 270 kW.

Scania en Europe et Daimler Trucks en Amérique du Nord ont chacune annoncé des collaborations avec Cummins pour mettre au point et intégrer ces moteurs à pile à combustible de nouvelle génération à des véhicules de démonstration. Ces systèmes font appel à la technologie de pression variable de quatrième génération pour parvenir à des températures de service, une densité et des noeuds de puissance plus élevés, pour que le système soit plus facile à intégrer aux véhicules. Ils sont également caractérisés par un cycle de fonctionnement à haut rendement et extrêmement durable, pour un coût total de propriété inférieur.

« Nous savons que nos clients ont des besoins variés et des cycles de service difficiles à prendre en charge, c'est la raison pour laquelle nous nous concentrons sur l'amélioration et l'innovation continues », a affirmé Amy Adams, vice-présidente de la division « Fuel Cell and Hydrogen Technologies » chez Cummins. « Nous développons une technologie de pile à combustible à hydrogène qui offre les capacités et la flexibilité requises pour satisfaire les besoins, voire dépasser les attentes en matière d'alimentation des véhicules utilitaires routiers, ce qui prouve que l'hydrogène est une solution viable pour décarboner l'économie. »

Les participants au salon IAA découvriront également les dispositifs suivants pour la première fois : un groupe propulseur assemblé à l'aide de la nouvelle batterie lithium-fer-phosphate (LFP) de Cummins, ainsi que les solutions ePowertrain 17xe et PCAS (Power Control and Accessory System) de Meritor. Cummins a ajouté celles-ci à son portefeuille il y a peu, lors de l'acquisition de Meritor. Le système ePowertrain repose sur des technologies de pointe en matière d'essieu, de moteur et d'onduleur, pour offrir des performances, une efficacité et des avantages liés à l'emballage à un tarif concurrentiel. La solution PCAS permet en outre d'alimenter le système selon les besoins et de contrôler les sous-systèmes nécessaires tout en réduisant la taille de l'emballage et en facilitant les intégrations.

Cummins dote sa gamme de batteries lithium-ion d'une batterie LFP pour étendre la prise en charge des véhicules utilitaires électriques. Cette solution LFP permet aux clients d'accéder à des batteries plus durables et à charge plus rapide, ce qui en fait un outil idéal pour les marchés des camions de poids moyen et des bus scolaires. Grâce à sa stratégie multichimique, Cummins se positionne idéalement pour élargir davantage ses capacités de production et diversifier sa chaîne logistique, ce qui permettra aux clients de disposer de solutions d'électrification plus rentables.

« Nous offrons aux clients des options qui leur permettent de s'adapter plus rapidement à un avenir zéro émission », a indiqué Brian Wilson, directeur général de la division « Electrified Components » chez Cummins. « Grâce à la récente acquisition de Meritor et à notre nouvelle approche multichimique, nous serons en mesure de personnaliser nos solutions et de constituer un guichet unique pour répondre aux besoins des clients en matière de propulsion. »

Le portefeuille de Cummins comporte quatre batteries, chacune d'entre elles visant des cas d'utilisation et des cycles de service différents tout en affichant une excellente complémentarité : l'option LFP, ainsi que trois batteries nickel-manganèse-cobalt (NMC) baptisées BP95E, BP74E et BP30E. La BP95E est la solution de nouvelle génération de Cummins, qui accorde la priorité à une plus forte densité énergétique dans le cadre d'applications destinées à des clients ayant besoin de solutions plus sensibles au poids ou de plus longues portées. La BP30E convient parfaitement aux applications à espace limité et aux exigences extrêmes, alors que la BP74E constitue le fondement de l'innovation et des progrès de Cummins en matière de véhicules électriques à batterie (BEV).

Téléchargez les photos des produits Cummins.

À propos de Cummins Inc.

Leader mondial des technologies d'alimentation énergétique, Cummins Inc. est une société qui opère dans des secteurs d'activité complémentaires qui conçoivent, fabriquent, distribuent et entretiennent un large éventail de solutions énergétiques. La gamme de produits de l'entreprise s'étend des groupes propulseurs diesel, au gaz naturel, électriques et hybrides, aux composants liés aux groupes propulseurs, dont les dispositifs de filtration et de traitement secondaire, les turbocompresseurs, les systèmes de carburant, les systèmes de contrôle, les systèmes de traitement de l'air, les transmissions automatisées, les systèmes de production électrique, les batteries, les systèmes d'alimentation électrifiés, les systèmes de production d'hydrogène et les produits à piles à combustible. Basée à Columbus, dans l'Indiana (États-Unis), depuis sa création en 1919, Cummins emploie près de 59 900 personnes déterminées à alimenter en énergie un monde plus prospère grâce à trois priorités mondiales de responsabilité d'entreprise, essentielles à l'avènement de communautés en bonne santé : l'éducation, l'environnement et l'égalité des chances. Cummins sert ses clients en ligne, par l'intermédiaire d'un réseau de distributeurs indépendants et en propriété, et avec l'aide de milliers de détaillants partout dans le monde. Cummins a dégagé un bénéfice d'environ 2,1 milliards USD sur un chiffre d'affaires de 24,0 milliards USD en 2021. Découvrez comment Cummins assure l'alimentation électrique d'un monde toujours en marche en accédant aux communiqués de presse et à de plus amples informations sur https://www.cummins.com/always-on.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 septembre 2022 à 09:30 et diffusé par :