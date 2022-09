TOKEN2049, le plus grand événement Web3 d'Asie, révèle en exclusivité plus de 100 millions de dollars américains d'actifs numériques NFT





TOKEN2049, la conférence asiatique de premier ordre dédiée aux cryptomonnaies, a annoncé qu'une toute première expérience NFT immersive, l' exposition OP3N WHALE NFT, sera à l'honneur lors de la prochaine édition qui se déroulera à Singapour du 28 au 29 septembre. L'exposition dévoilera des actifs numériques NFT d'une valeur marchande supérieure à 100 millions de dollars américains. C'est la première fois qu'une telle collection, détenue par une seule entité, est présentée au public.

L'exposition a été créée par OP3N, une entreprise tremplin pour la propriété intellectuelle et les communautés du Web3, et WHALE, le club d'adhérents omniversel détenant un trésor qui englobe la plus grande collection au monde de NFT rares et de grande valeur couvrant les domaines des jeux, de l'art et de l'immobilier virtuel.

Raphael Strauch, fondateur de TOKEN2049, déclare : « L'écosystème Web3 d'aujourd'hui reflète la créativité et l'innovation prometteuses engendrées par de nombreuses industries grâce à leur intérêt croissant pour les NFT et une grande partie de cela se déroule en Asie. Le programme que nous allons offrir à nos participants est passionnant et cette exposition ne représente qu'une partie. »

L'exposition se concentre sur les professionnels de la création, les marques et les conservateurs de la région, illustrant la dynamique mondiale de la devise East Meets West, et fait ses débuts exclusifs en tant que plus grand événement Web3 asiatique et plus grande conférence jamais organisée par TOKEN2049. Environ 7 000 visiteurs sont attendus.

L'exposition propose des oeuvres d'art du célèbre artiste numérique Pak, connu pour avoir conduit la toute première vente NFT de Sotheby's, de XCOPY, leader dans le domaine de l'art glitch, du duo d'artistes milanais Hackatao et du photographe américano-asiatique primé Michael Yamashita.

TOKEN2049 Singapore présente également une exposition temporaire d'oeuvres d'art génératives appartenant à la collection permanente de l'artiste Brendan Dawes du Museum of Modern Art (MoMA) de New York ainsi que les photographies sensations Instagram de Ryosuke Kosuge. Ces oeuvres seront exposées au stand solo de WHALE lors de la conférence.

WhaleShark, le célèbre collectionneur de NFT et fondateur de WHALE, déclare : « La technologie non fongible a déclenché un renouveau numérique mondial dans les domaines des arts et de la culture. C'est un véritable honneur de pouvoir collaborer avec TOKEN2049 et OP3N pour présenter certains des pionniers les plus anciens et les plus connus de ce secteur. L'exposition met en lumière cette révolution inévitable en favorisant une industrie créative éprouvée plutôt qu'un phénomène de mode. »

Les participants pourront également consulter le dernier modèle A3 NFT d'OP3N, développé par YOON et VERBAL, à l'origine de la marque de mode emblématique AMBUSH® basée à Tokyo. Le célèbre A3 NFT phygital sera présenté en exclusivité dans une vitrine du salon.

« Les arts, la culture et la technologie se rejoignent de manière passionnante et entièrement nouvelle, et de nombreux événements inédits ont lieu dans le monde entier », déclare Jaeson Ma, co-PDG et fondateur d'OP3N, la marque d'expérience NFT contemporaine la plus importante au monde. « Des créateurs numériques et des artistes traditionnels aux marques de mode comme AMBUSH qui étendent leur présence dans l'espace NFT, nous réunissons un incroyable vivier de talents afin de célébrer et d'honorer leur travail. »

Jaeson Ma participera également à une table ronde sur « L'avenir de la propriété intellectuelle et des communautés dans le Web3 ». Celle-ci aura lieu le 29 septembre à 14h45, et VERBAL commentera également l'A3 plus en détail.

L'ordre du jour de TOKEN2049 Singapour englobera une série de discussions sur les dernières évolutions de l'écosystème Web3, allant du macro-récit mondial en faveur de la cryptographie, de l'essor des jeux Web3, de l'émergence de l'économie sociale et créatrice à l'avenir de l'IA et de l'art génératif, l'infrastructure actuelle et future du Web3, et bien d'autres encore.

Dans le cadre de l' Asia Crypto Week, les participants au TOKEN2049 peuvent s'attendre à une programmation complète d'événements parallèles, conférences, sessions de réseautage, ateliers, et fêtes durant toute la semaine.

Pour plus d'informations et des mises à jour continues sur le TOKEN2049 Singapour, veuillez visiter le site https://www.asia.token2049.com/.

À propos de TOKEN2049

TOKEN2049 est un événement Web3 de premier plan organisé chaque année à Singapour et à Londres, où des décideurs issus de l'écosystème mondial des cryptomonnaies convergent pour échanger des idées, créer des réseaux et façonner le secteur. TOKEN2049 est le lieu de rencontre mondial des entrepreneurs, des institutions, des spécialistes de l'industrie, des investisseurs et de tous les individus présentant un intérêt marqué pour le secteur de la blockchain et des cryptomonnaies.

À propos d'OP3N

Fondée en 2021 en tant que filiale d'EST Media Holdings, OP3N imagine un monde où les communautés peuvent se rassembler pour créer, posséder et apporter leurs idées au monde. La mission d'OP3N est de servir de tremplin aux idées et aux communautés afin de créer ensemble des expériences enrichissantes. En consolidant les outils nécessaires pour frapper, partager et interagir avec les NFT et les jetons numériques dans une seule pile verticale, OP3N exploite son expertise intersectorielle des écosystèmes du divertissement, des jeux et de la technologie, pour poser les bases d'une nouvelle ère de divertissement inclusif piloté par les communautés et réunir tout le monde pour un voyage vers le Web3. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site : https://op3n.world/

À propos de WHALE

WHALE est un club d'adhérents omniversel pour les natifs du numérique qui vise à emmener les membres de WHALE au plus profond de la renaissance de l'art et de la culture numériques. Tirant parti de $WHALE, le jeton social du club et de WHALE Vault, la trésorerie du club, WHALE fournit du contenu, des informations et des expériences réels et métaverses à une nouvelle génération de passionnés du numérique. WHALE a été fondée en 2020 sous le pseudonyme WhaleShark et compte désormais plus de 25 000 membres dans le monde. Tous sont axés sur la discussion à plus long terme et l'immersion du Web 3 ainsi que sur la révolution de la rareté, de la propriété et de la gestion des actifs numériques réels.

À propos d'AMBUSH®

AMBUSH® a débuté en tant que ligne expérimentale de bijoux proposant des designs innovants inspirés du pop art et capturant l'esthétique distinctive de Tokyo. Avec des vêtements créés comme une toile pour compléter l'histoire, AMBUSH® a évolué vers la conception de collections unisexes. La marque a fait ses débuts à Paris en 2015, avec YOON & VERBAL figurant sur la liste du Business of Fashion des 500 personnalités les plus influentes de l'industrie mondiale de la mode pendant cinq années consécutives à partir de 2015 et sur la liste HYPEBEAST 100 durant 8 années consécutives. En 2017, AMBUSH® a été sélectionné parmi les 8 meilleurs finalistes du PRIX LVMH. En 2018, AMBUSH® a fait ses débuts à l'Amazon Fashion Week Tokyo. La même année, Kim Jones a décidé de confier à Yoon, la création de sa ligne de bijoux chez Dior Homme. En 2022, AMBUSH® a présenté sa collection lors de son premier défilé à la Fashion Week de Milan en introduisant SILVER FCTRY, son espace métavers exclusif. Sa première collection POW!® NFT s'est vendue en quelques minutes, la classant parmi les 10 meilleurs projets sur Opensea, et la deuxième NFT japonaise la plus échangée à ses débuts.

